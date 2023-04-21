السبت 22 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رئيس بعثة الرجاء المغربي يشيد بالاستقبال الحافل من جانب الأهلي

بعثة الرجاء المغربي
بعثة الرجاء المغربي في ضيافة الأهلي

أشاد مهدي عفير، رئيس بعثة نادي الرجاء المغربي في القاهرة،  بالاستقبال الحافل من جانب مسؤولي النادي الأهلي، قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين غدًا السبت، في ذهاب الدور ربع النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وأكد عفير، أن بعثة الفريق حظيت باستقبال أسطوري من جانب مسؤولي النادي الأهلي فور وصولها إلى مطار القاهرة الدولي، وتم توفير كافة متطلباتها، في ضوء الروابط القوية التي تجمع الأهلي وكافة الأندية المغربية الشقيقة.

وأوضح، أن بعثة نادي الرجاء تثمن الجهود التي قام بها مسؤولو الأهلي وحرصهم على توفير كافة سبل الراحة للجميع، وأن هذا الموقف يعكس العلاقات الوطيدة بين الجانبين.

وأكد رئيس بعثة نادي الرجاء، على ثقته في خروج المباراة وسط أجواء رياضية مميزة تعكس قيمة وعراقة الفريقين، وشدد على أن مباراة العودة في الدار البيضاء سوف تشهد ترتيب استقبال مماثل يليق بالناديين الكبيرين.

وكان محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي، في استقبال وفد نادي الرجاء المغربي الشقيق خلال زيارته مقر الأهلي بالجزيرة، والتي جاءت تزامنًا مع ترتيبات المباراة المرتقبة بين الفريقين.

ضم وفد الأشقاء كلًّا من مهدي عفير رئيس البعثة، وخالد فكرني نائب رئيس النادي، وحمزة سائري مدير النادي، ولحسيني عبد الفتاح رئيس اللجنة التنظيمية بالنادي.

ورحب الغزاوي بوفد نادي الرجاء المغربي، مؤكدًا على العلاقات الوطيدة بين الناديين التي لا تتوقف على نتيجة أي مباراة، انطلاقًا من روابط الأخوة التي تجمع الأهلي والأندية المغربية. فقد وجد فريق الأهلي كل الدعم والمساندة من كل الجماهير المغربية العزيزة أثناء المشاركة في كأس العالم للأندية في فبراير الماضي.

وجدد التأكيد على استعداد النادي لتلبية كافة متطلبات بعثة نادي الرجاء، وتوفير سبل الراحة للفريق وجماهيره التي سوف تحضر المباراة.

وفي ختام الزيارة قدم الغزاوي درع وعلم النادي وقميص الفريق إلى نائب رئيس بعثة نادي الرجاء، الذي بدوره قدم هو الآخر درع وقميص الفريق المغربي ونسخة من كتاب «ملحمة الرجاء».

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