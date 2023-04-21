في العيد.. نصائح مهمة لمرضى السكر قبل تناول "الكحك"

يتميز عيد الفطر المبارك بأكل الكحك والبسكويت وإقبال العديد من المواطنين الحلويات، ما قد يغري مرضى السكر متجازوين طبيعة مرضهم.

وترصد "الدستور" نصائح لمرضى السكر لتجنب مضاعفات المرض وفقا لما قالته الصحة العالمية.

-وضع خطة غذائية واتباع برنامج وجبات طعام متوازنة ومُراجعة مُختص التغذية مرّة في السنة على الأقل

-ممارسة التمارين الرياضيّة لمدّة 30 دقيقة خمس مرّات على الأقل في الأسبوع. وقبل البدء بممارسة الرياضة، ينبغي التحدّث مع الطبيب واطلاعه على نوع التمارين التي يُريد المريض ممارستها ليتم تعديل مواعيد أخذ الأدوية أو وجبات الطعام إذا كانت هناك حاجة لذلك

-اتباع مواعيد أخذ الأدوية حسب وصفة الطبيب

-على المريض معرفة التسميات العلمية والتجارية للأدوية التي يأخذها وطريقة عملها والاحتفاظ بقائمة أدويته معه طوال الوقت

-فحص مستوى الغلوكوز بانتظام حسب توصيات مُقدم الرعاية الصحية، وزيادة عدد مرات هذا الفحص عند الإصابة بمرض ما

-محاولة الحفاظ على مُستوى سُكر الدم ضمن النطاق المنصوح به، وعلى المريض الاتصال بالطبيب في حال انخفاض مستوى غلوكوز الدم لديه عن 3.8 مليمول، أي 70 ملغرام/ديسيلتر، ومعاناته من نقص غلوكوز الدم بطريقة لا يمكن تفسيرها أكثر من مرّة في الأسبوع وكذلك في حال ارتفاع مستوى الغلوكوز أكثر من 8.8 مليمول، أي 160 ملغرام/ديسيلتر، لأكثر من أسبوع، أو إذا كانت نتائج الفحص أعلى من 16.6 مليمول، أي 300 ملغرام/ديسيلتر، لمرتين متتاليتين

-الاتصال بالطبيب إذا كان مستوى غلوكوز الدم أعلى من 16.6 مليمول، أي 300 ملغرام/ديسيلتر، وفحص البول للبحث عن الكيتونات إذا ما نصح الطبيب بذلك

-تسجيل نتائج فحص مستوى الغلوكوز في الدم والكيتونات في البول في سجلّ أو مُذكّرة يجلبها المريض عند مُراجعة الطبيب

-الالتزام بمواعيد مُراجعة مُقدم الرعاية الصحية وزيارة الطبيب على الأقل كلّ ثلاثة أو أربعة أشهر لإجراء الفحوصات الروتينيّة إذا ما كان المريض يتعالج بالأنسولين. وينبغي زيارة الطبيب كل أربعة أو ستّة أشهر إذا كان المريض يتعالج بأدوية أخرى لمعالجة السكري أو يسيطر على السكري عبر نظام غذائي وتمارين رياضيّة. وقد يكون من الضروري القيام بُمراجعات أكثر إذا كان من غير الممكن للمريض ضبط مُستوى الغلوكوز أو في حالة تفاقُم مضاعفات مرض السكري.

-الخضوع لفحص هيموغلوبين السكري مرتين في السنة على الأقل أو بشكل متكرر حسب توصيات الطبيب

-الخضوع لفحص العين للكشف عن اعتلال شبكية العين بالإضافة لفحص تحليل البول لمرّة في السنة أو حسب توصيات الطبيب إذ قد يطلب الخضوع لهذه الفحوص أكثر من مرّة

-قياس مستوى الكوليسترول ومُستويات الدهون الثُلاثية، أي تحليل الدهون، مرّة في السّنة

-الخضوع لفحص الأسنان كل ستة أشهر

- الاتصال بالطبيب أو مُقدم الرعاية الصحية في حال وجود أي علامات التهاب

-الامتناع عن التدخين