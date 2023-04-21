اتصال هاتفي بين بوتين وبن سلمان.. التفاصيل كاملة

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا اليوم الجمعة، بحثا خلاله التعاون بين البلدين، بما في ذلك في إطار التعاون في إطار "أوبك+".

كما ناقش الرئيس الروسي مع ولي العهد السعودي في المكالمة الهاتفية، توسيع التعاون في التجارة والاستثمار والطاقة بين البلدين، آفاق تعاون المملكة مع مجموعة بريكس، وفقا لما نقلته قناة روسيا اليوم في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وخلال الاتصال أعرب الطرفان عن الرضا للتنسيق داخل "أوبك+" من أجل ضمان استقرار سوق الطاقة العالمية.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول تسوية الأزمات في الشرق الأوسط.

وخلال الاتصال، هنأ بوتين المملكة قيادة وشعبا بعيد الفطر السعيد.

والأسبوع الماضي، قالت وكالة الطاقة الدولية، إن القيود التي فرضها الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع على صادرات النفط الروسية أدت إلى إعادة تشكيل تدفقات النفط مع إقبال المصافي الآسيوية على الخام الروسي مخفض السعر، وهو ما يفسر بشكل جزئي قرار أوبك+ الأحدث لخفض الإنتاج بشكل أكبر.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري عن سوق النفط، إنه مع وصول أكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا من الخام الروسي إلى المنطقة، فمن المحتمل أن تتضاءل شهية المصافي الآسيوية على خامات الشرق الأوسط متوسطة الكبريت.

وأضافت:"التغير السريع في تدفقات تجارة الخام العالمية قد يفسر بصورة ما القرار الأحدث لأوبك+ لخفض الإنتاج".

وأعلن الكثير من المنتجين في تحالف أوبك+ الذي يضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء آخرين أبرزهم روسيا عن تخفيضات طوعية لإنتاج النفط في وقت سابق من هذا الشهر تصل إلى 1.7 مليون برميل يوميا، بما يرفع إجمالي تخفيضات التحالف إلى 3.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية هذا العام.