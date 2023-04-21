الجمعة 21 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قناة "الناس" تعرض تكبيرات العيد من بارانا - البرازيل (فيديو)

الصلاة
الصلاة

عرضت قناة "الناس" مشاهد من مظاهر عيد الفطر المبارك بالبرازيل، والتي تتضمن ترديد تكبيرات العيد بعد صلاة العشاء من بارانا. 

ويبدأ المسلمون ترديد تكبيرات العيد من بعد فجر اليوم وحتى صلاة عيد الفطر المبارك، حيث أوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه يُندب التكبير بغروب الشمس ليلة العيد في المنازل والطرق والمساجد والأسواق برفع الصوت للرجل؛ إظهارًا لشعار العيد.

وأضافت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية موقع “فيسبوك”، أنه يستمر التكبير حتى يُحرِمَ الإمام بصلاة العيد، أما من لم يصلِّ مع الإمام فيكبِّر حتى يفرغ الإمام من صلاة العيد ومن الخطبتين.

نص تكبيرات العيد 

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذُرّيّة سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا.

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