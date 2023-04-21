مواعيد صلاة عيد الفطر بالقاهرة والمحافظات

أعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ثبوت رؤية هلال شهر شوال لعام 1444 هجريًّا، وعلى ذلك فإن اليوم الجمعة الموافق 21 أبريل لعام 2023 هو أول أيام شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

ويبدأ المسلمون البحث عن مواعيد صلاة عيد الفطر، والتي يحرصون على أدائها كل عام لما فيها من مظاهر بالاحتفال والابتهاج، ومصافحة الأهل والأصدقاء، ولذلك أعلنت هيئة المساحة المصرية مواعيد صلاة عيد الفطر في المحافظات، والتي جاءت على النحو التالي:

القاهرة الساعة 5:47 صباحًا

الإسكندرية الساعة 5:51 صباحًا

الجيزة الساعة 5:47 صباحًا

الشرقية الساعة 5:46 صباحًا

بني سويف الساعة 5:49 صباحًا

المنيا الساعة 5:51 صباحًا

أسيوط الساعة 5:51 صباحًا

سوهاج الساعة 5:49 صباحًا

قنا الساعة 5:46 صباحًا

الإفتاء: يمكن الاستغناء عن صلاة الجمعة بيوم العيد

وفى وقت سابق، قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن على المسلمين الفرح بعطايا الله جميعها، أي يجب الفرح بإتمام العبادة في شهر رمضان الكريم وحلول عيد الفطر المبارك.

وأكد عويضة، خلال لقائه ببرنامج "فتوى الناس" المذاع عبر فضائية "الناس"، أن الشرع الحنيف يريد من الإنسان الاستمتاع بوقته إلى أقصى حد ممكن، ولهذا قال النبي صلى الله وعليه وسلم عندما اجتمع في يوم واحد يوم العيد ويوم الجمعة: "اجتمعا في يومكم هذا عيدان، فمن شاء شهد معنا الجمعة، ومن شاء أجزأه، وإنا مجمعون".

وتابع: "اللي هيكتفي بصلاة العيد فقط يكون عارف إن صلاة العيد لا تغني عن صلاة الظهر، يعني ممكن نترك صلاة الجمعة ولكن الظهر فرض".