الجمعة 21 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"حرب" الحلقة 9.. مروة تقرر مساعدة الأمن الوطني للقبض على "الظافر"

مسلسل حرب
مسلسل حرب

بدأت أحداث الحلقة 9 من مسلسل “حرب”، بمشهد اكتشاف مروة "زوجة "الظافر" للصواريخ التي يخبئها داخل إحدى الغرف بالشقة، لتتخذ قرارًا بالإبلاغ عن زوجها الإرهابي.

وداخل إحدى غرف التحقيق بقطاع الأمن الوطني، استمع الرائد عمر الإمام لاعترافات “مروة” التي لم يرها ذات قيمة وهو ما أثار غضبه، فأكدت أنها لا تعرف الكثير عن “عثمان” رغم أنها زوجته، مبررة ذلك بحذره الشديد وتكتمه الشديد على تصرفاته وتحركاته.

وتابعت أن “الظافر” اعتاد مقابلة مجموعات من الشباب داخل “شقة” قال عنها “فؤاد” أنها شقة جدته وله ذكريات فيها مع “عثمان”، ولكنها لا تعرف موقعها بالتحديد.

وهربت “مروة” من “عثمان” خوفًا من انتقامه بعد هروبها من منزله، ونجاحه في القبض عليها واحتجازها.

مسلسل “حرب” يقتصر على 10 حلقات فقط، ويعرض على شاشة قناة “ON” في تمام الساعة التاسعة مساءًا، أما موعد الإعادة الأولى فهو في الساعة الثالثة والربع مساءًا، بينما تكون الإعادة الثانية في الساعة الثالثة والربع عصرًا.

والمسلسل من بطولة عدد من الفنانين وهم أحمد السقا ومحمد فراج، وكذلك الفنانين أحمد سعيد عبدالغني، إنجي المقدم، وسارة الشامي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج أحمد نادر جلال، كما يشارك عدد اخر من الفنانين كضيوف شرف في المسلسل مثل الفنان محمود البزاوي والفنانة حنان سليمان، والفنان الشحات مبروك.

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