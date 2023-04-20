جعفر العمدة الحلقة 29.. "المعلم جعفر" يذهب لـ"عايدة" ويطلب ردها لعصمته

ذهب “المعلم جعفر” الذي يجسد دوره النجم محمد رمضان إلى منزل طليقته “عايدة” التي تجسد دورها النجمة زينة من أجل مصالحتها ضمن أحداث الحلقة 29 من مسلسل جعفر العمدة.

الحلقة 29 مسلسل جعفر العمدة

وتفاجئ “جعفر” أن “عايدة” تركت المنزل التي كانت تسكن فيه بعد أخباره فرد الأمن عندما وجده يطرق على باب المنزل وقام بالاتصال بقريبها من اجل معرفة مكانها واخبره بأنها تسكن في أحد الفنادق.

وعلى الفور ذهب “المعلم جعفر” إلى الفندق التي تتواجد فيه “عايدة” واعتذر لها لما فعله، وقال لها إنه ليس الفاعل باجهاضها واعترف لها بحبه الشديد تجاهها.

وطلب “المعلم جعفر” من “عايدة” أن تعود إلى عصمته من جديد وأنه لم يحب احد مثلما شعر معها إلا إنها طلبت منه المزيد من الوقت للتفكير في هذا الأمر.

وفي مشهد آخر اعترف “عايدة” لصديقتها إنها بالرغم من حبها لـ"جعفر" إلا إنها لا تريد ان تعود لعصمته من جديد خاصة وإنه متزوج أكثر من سيدة وان الأمر الذي دفعها للزواج منه في المرة الأولى هو انقاذ والدها الذي جسد دوره الفنان بيومي فؤاد من السجن ومن اجل الحصول على الأموال وهذا السبب اصبح غير موجود حاليا بعد وفاة والدها.

أبطال وصناع مسلسل جعفر العمدة

ويشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة كل من النجم محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد.

والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى- جوهر بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.