الخميس 20 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الخارجية الروسى يصل كوبا فى آخر محطاته بامريكا اللاتينية

سيرجي لافروف
سيرجي لافروف

وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى كوباـ في زيارة عمل ضمن جولته في دول أمريكا اللاتينية، حسبما أفادت وسائل الإعلام الروسية.

ويجري لافروف، محادثات مع نظيره الكوبي برونو رودريجيز باريلا في هافانا.

كما سيلتقي الوزير لافروف، مع رئيس جمهورية كوبا ميجيل دياز كانيل.

لافروف يدعو وزير الخارجية الفنزويلي لزيارة روسيا


يشار إلى أن كوبا باتت النقطة النهائية في جولة لافروف في أمريكا اللاتينية، التي بدأت يوم الإثنين الماضي.

وقبل ذلك وصل وزير الخارجية الروسي، إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس، في زيارة رسمية.

و في وقت سابق أبلغت وزارة الخارجية الروسية، أن لافروف يقوم برحلة إلى أمريكا اللاتينية في الفترة من 17 إلى 21 أبريل، يزور خلالها البرازيل وفنزويلا ونيكاراغوا وكوبا.

 

المجلس الانتخابي الوطني بكوبا  

وفي سياق متصل، خلال الفترة الماضية، أعلن المجلس الانتخابي الوطني بكوبا، أن أكثر من 70% من المواطنين صوتوا في انتخابات نواب الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية، وأنه يجري حاليا فرز الأصوات.

وقال المجلس الانتخابي في بيان له عبر "تويتر"، ما لا يقل عن 5 ملايين و711397 مواطنا من أصل 8 ملايين 120072، مارسوا حقهم في التصويت، وهو ما يمثل 70.34%.


وأشار البيان إلى أن يوم الاقتراع لم يشهد حوادث واتسم بـالانضباط والشفافية والوفاء للحقيقة، مضيفا أن النتائج الأولية سيتم تقديمها بعد معالجة البيانات.

ومن المقرر أن يتم افتتاح البرلمان الجديد بـ470 مقعدًا في وقت لاحق من هذا العام.

وقال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل بعد الإدلاء بصوته في مدينة سانتا كلارا بوسط البلاد، إنه نظرًا لأن هذه الانتخابات جاءت وسط عقوبات اقتصادية أمريكية مكثفة على الجزيرة، فإن الشعب الكوبي يدافع عن مستقبله وثورته واشتراكيته.

الخارجية الروسية روسيا كوبا امريكا الللانينية لافروف

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