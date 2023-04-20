الخميس 20 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

29 رمضان.. مواعيد الصلاة اليوم الخميس 20-4-2023

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وكما قال رسولنا الكريم هي عماد الدين لذا يهتم المسلمون بالبحث عن مواعيد الصلاة والتي تختلف من محافظة لأخرى كما تختلف باختلاف طول الليل والنهار.

 

وتعرض الدستور في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الخميس 20-4-2023

 

مواعيد الصلاة في القاهرة 

  • صلاة الفجْر ٣:٥٤ ص
  • الشروق     ٥:٢٥ ص
  • صلاة الظُّهْر ١١:٥٤ ص
  • صلاة العَصر      ٣:٣٠ م
  • صلاة المَغرب      ٦:٢٤ م
  • صلاة العِشاء       ٧:٤٥ م

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مواقيت الصلاة الإسكندرية 

  • صلاة الفجْر ٣:٥٧ ص
  • الشروق     ٥:٣٠ ص
  • صلاة الظُّهْر ١٢:٠٠ م
  • صلاة العَصر      ٣:٣٦ م
  • صلاة المَغرب      ٦:٣١ م
  • صلاة العِشاء       ٧:٥٣ م

 

مواقيت الصلاة في أسيوط

  • صلاة الفجْر ٤:٠١ ص
  • الشروق     ٥:٣٠ ص
  • صلاة الظُّهْر ١١:٥٦ ص
  • صلاة العَصر      ٣:٢٨ م
  • صلاة المَغرب      ٦:٢٣ م
  • صلاة العِشاء       ٧:٤٢ م

 

مواقيت الصلاة في أسوان 

  • صلاة الفجْر ٤:٣٥ ص
  • الشروق     ٦:٠١ ص
  • صلاة الظُّهْر ١٢:٢٤ م
  • صلاة العَصر      ٣:٥٢ م
  • صلاة المَغرب      ٦:٤٧ م
  • صلاة العِشاء       ٨:٠٣ م
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