الخميس 20 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لاعبو فاركو يدعمون رامي صبري بعد إصابته بقطع بالرباط الصليبي

لاعبو فاركو
لاعبو فاركو

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو على دعم زميلهم رامي صبري بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وقام لاعبو فاركو بارتداء قميص عليه صورة زميلهم رامي صبري لدعم اللاعب خلال مواجهة غزل المحلة.

وكانت الأشعة أثبتت إصابة رامي صبري بقطع في الرباط الصليبي بعد تعرضه للإصابة في مباراة الفريق الماضية أمام الأهلي.

وكان طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، تحدث عن  خسارة فريقه أمام مضيفه الأهلي بثلاثة أهداف دون رد ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز.


وأضاف :"الظهور الأول في المباراة للأهلي كان في كرة الهدف الأول والذي صعب علينا الأمور ثم استقبنا هدفًا آخر ولم يكن هناك تنظم من لاعبينا".

 

طارق العشري رامى صبرى الرباط الصليبي الدوري الممتاز غزل المحله نادي فاركو

الأكثر قراءة

أمن الجيزة يكثف جهوده لضبط المتهم بقتل شخص وإصابة آخر أعلى دائرى الوراق

نائب محافظ بني سويف يشهد احتفالية تجهيز 45 فتاة من العرائس الأيتام

"سوق الكانتو" الحلقة 28.. زواج طه القماش وراوية

فاركو يستعيد ذاكرة الانتصارات بثلاثية فى شباك غزل المحلة

"حرب" الحلقة 8.. ضعف التمويل يدفع "الظافر" لتنفيذ عملية جديدة ضد قوات الأمن

حضرة العمدة الحلقة 28.. حافظ يقتنع بكلام أحمد رزق ويردم حفرة الآثار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الأهم من اعتقال 14 ألفًا

خالد عكاشة

الجانب الغائب فى متابعة المشهد السودانى

محمد المعتصم

نجوم الصف «الأجمل».. «١- ٢»

محمد رفعت

ماذا سنكتب عن رمضان 2023؟

خالد حريب

درس التصوير الخارجى فى مسلسلات رمضان

د هند جاد

لن تحكم قبور الماضى.. مستقبلنا

محاسن السنوسي

الليلة عيد.. علي الواحة سعيد

وائل لطفي

السادة المخرجون

صور

الدورات الرمضانيه فى الريف

الإفطار الجماعي للأزهرفي رمضان 2023

خميس العهد.. ذكرى العشاء الأخير للمسيح

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم «عقبة جبر» فى أريحا وتطلق غاز سام

سقوط طائرة إسرائيلية مسيرة داخل سوريا

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مخيم جنين.. وإصابة 6 فلسطينيين