لاعبو فاركو يدعمون رامي صبري بعد إصابته بقطع بالرباط الصليبي

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو على دعم زميلهم رامي صبري بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وقام لاعبو فاركو بارتداء قميص عليه صورة زميلهم رامي صبري لدعم اللاعب خلال مواجهة غزل المحلة.

وكانت الأشعة أثبتت إصابة رامي صبري بقطع في الرباط الصليبي بعد تعرضه للإصابة في مباراة الفريق الماضية أمام الأهلي.

وكان طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، تحدث عن خسارة فريقه أمام مضيفه الأهلي بثلاثة أهداف دون رد ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز.



وأضاف :"الظهور الأول في المباراة للأهلي كان في كرة الهدف الأول والذي صعب علينا الأمور ثم استقبنا هدفًا آخر ولم يكن هناك تنظم من لاعبينا".