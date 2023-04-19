السجن المشدد والغرامة لتاجر بتهمة الإتجار فى المواد المخدرة بكفر الشيخ

قضت محكمة جنايات فوه بمحافظة كفر الشيخ، حضوريًا على نجار مقيم بإحدى قرى دسوق، بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، وذلك عما أُسند إليه من اتهام بالاتجار في الهيروين، وألزمته المحكمة المصاريف.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد قطب بدر الدین، رئيس المحكمة والدائرة الثانية، وعضوية المستشارين حسن محمد دويدار، وأحمد أحمد عثمان، وهشام شريف الشريف، وسكرتارية أحمد الميداني.

وتعود أحداث القضية أحرز المتهم جوهرًا مخدرًا (الهيروين) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرز سلاحًا أبيضً (سنجه) بدون مسوغ قانوني من الضرورة الشخصية أو الحرفية، وذلك في أحداث القضية رقم 20545 لسنة 2022 جنح مركز دسوق، والمقيدة برقم 3194 لسنة 2022 جنايات كفر كفر الشيخ.

فيما أحالت جهات التحقيق بمحافظة كفر الشيخ، قد قامت بإحالة المتهم "م.م.ع.م.إ.ز"، محبوس على ذمة القضية، 22 عامًا، نجار، لمحكمة جنايات فوه؛ لإجراء محاكمته عما نُسب إليهم من اتهام، ليجري تداول القضية وتصدر المحكمة حكمها ضد المتهم بالحبس بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه عما أسند إليه.