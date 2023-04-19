الأربعاء 19 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن المشدد والغرامة لتاجر بتهمة الإتجار فى المواد المخدرة بكفر الشيخ

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات فوه بمحافظة كفر الشيخ، حضوريًا على نجار مقيم بإحدى قرى دسوق، بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، وذلك عما أُسند إليه من اتهام بالاتجار في الهيروين، وألزمته المحكمة المصاريف.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد قطب بدر الدین، رئيس المحكمة والدائرة الثانية، وعضوية المستشارين حسن محمد دويدار، وأحمد أحمد عثمان، وهشام شريف الشريف، وسكرتارية أحمد الميداني.

وتعود أحداث القضية  أحرز المتهم جوهرًا مخدرًا (الهيروين) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرز سلاحًا أبيضً (سنجه) بدون مسوغ قانوني من الضرورة الشخصية أو الحرفية، وذلك في أحداث القضية رقم 20545 لسنة 2022 جنح مركز دسوق، والمقيدة برقم 3194 لسنة 2022 جنايات كفر كفر الشيخ.

فيما أحالت جهات التحقيق بمحافظة كفر الشيخ، قد قامت بإحالة المتهم "م.م.ع.م.إ.ز"، محبوس على ذمة القضية، 22 عامًا، نجار، لمحكمة جنايات فوه؛ لإجراء محاكمته عما نُسب إليهم من اتهام، ليجري تداول القضية وتصدر المحكمة حكمها ضد المتهم بالحبس بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه عما أسند إليه.

محكمة جنايات فوه محافظة كفر الشيخ السجن المشدد الهيروين المستشار خالد قطب بدر الدین

الأكثر قراءة

هدوء فى مدينة مروى بعد سيطرة الجيش السودانى عليها

السيطرة على حريق نشب في محل بجوار نادي الزمالك

استقرار سعر الدولار اليوم الأربعاء 19-4-2023 خلال التعاملات المسائية

تأديب مسئول سابق طلب رشوة من مواطن بمركز فايد

التصريح بدفن عامل انهارت عليه حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بعين شمس

حبس صاحب مخبز لاتهامه بقتل جاره فى منشأة ناصر 4 أيام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

السادة المخرجون

ماجد حبته

الأهم من اعتقال 14 ألفًا

أمل زيادة

رسالة الإمام

جلال حمام

الكلاب فى حماية القانون!

محمد جلال يكتب: منى زكى لا تلتفت

حسين دعسة

هل يمكن إنهاء "حصانة وسائل التواصل الاجتماعى" .. كما يريد بايدن؟

إبراهيم داود

حصّان والصياد

وائل لطفي

فنان قدير

صور

الدورات الرمضانيه فى الريف

الإفطار الجماعي للأزهرفي رمضان 2023

خميس العهد.. ذكرى العشاء الأخير للمسيح

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم «عقبة جبر» فى أريحا وتطلق غاز سام

سقوط طائرة إسرائيلية مسيرة داخل سوريا

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مخيم جنين.. وإصابة 6 فلسطينيين