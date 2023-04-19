مسلسل جعفر العمدة الحلقة 28.. الجمهور يترقب مشهد اللقاء بين مي كساب و"سيف"

يترقب الجمهور اليوم عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 28 بطولة النجم محمد رمضان، بسبب مشهد لقاء مي كساب التي تجسد دور الزوجة الأولى له وابنها سيف "أحمد داش"، بعدما وصل إليه جعفر ومن المقرر أن يرده إلى أمه اليوم.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 28

وكتب رواد السوشيال ميديا: "منتظرين جدًا لقاء مي كساب وسيف أكيد هتعمله حلو"، وعلقت آخرى: "مي النهاردة هتعمل عظمة لما تشوف ابنها سيف الحلقة كلها هتبقى المشهد دا"، بينما كتب آخر: "أكيد مي كساب هتعمل مشهد حلو النهاردة لما تشوف ابنها سيف".

وفي أحد اللقاءات الإعلامية وجه إلى مي كساب سؤال حول دورها كأم لأحمد داش فكان ردها: "مخفتش خالص لأن وأنا عندي 23 سنة عملت أم هيثم محمد مع الأستاذ محمد فاضل، وبجد أحمد داش خد حتة من قلبي".

وكان محمد رمضان وصل إلى بلال شامة في الحلقات السابقة وأخبرت خالة سيف "أحمد داش" أنه ابنه وانتهت الحلقة على مشهد لقاء بين رمضان وسيف.

مسلسل جعفر العمدة

ويعتبر مسلسل جعفر العمدة بطولة النجم محمد رمضان والنجوك زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.