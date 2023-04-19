الجمهور يطالب بجزء ثانٍ من "جعفر العمدة".. ومحمد سامى يحسم الجدل

بعد النجاح الشديد الذي حققه مسلسل "جعفر العمدة" بطولة الفنان محمد رمضان، وإخراج محمد سامي، بدأ الجمهور يطالب بجزء ثانٍ من المسلسل خلال رمضان القادم 2024، بل ورسم البعض القصة من أجل المخرج.

وكتب أحد رواد السوشيال ميديا: "محتاجين جزء تاني من جعفر العمدة، بعد ما يطلق كل زوجاته دول ويتجوز 4 تانيين"، ورد آخر: "أظن جعفر العمدة قصته مش هتنتهي في المسلسل دا الشخصية كبيرة وتستحق أن يتعمل لها جزء تاني".

بينما حسم المخرج محمد سامي، الجدل، بإعلانه أنه يستعد لمسلسل جديد يحمل رؤى وقصة مختلفة تمامًا سيتم تصويره خلال أسبوع، بطولة زوجته الفنانة مي عمر، وتأليف مهاب طارق وإنتاج مها سليم، وقال: "لا يوجد جزء ثاني من مسلسل جعفر العمدة، فأنا لست من أنصار عمل جزء ثاني لأي عمل خاص بي".

وربما يكون المشهد المؤثر الذي قام به رمضان بالأمس برفقة ابنه سيف الذي يجسد دوره الفنان أحمد داش، هو السبب في ذلك الأمر، حيث وصل إلى ابنه بعدما اعترفت له خالته "سلوى عثمان" أن سيف ابنه وقال وقتها: "أنا كنت شاكك لأني بحبه والحب دا مكنش طبيعي إية يخليني مشدود لعيل صغير زي دا".

انطلق تصوير العمل في وقت مبكر عن باقي المسلسلات المقرر عرضها في شهر رمضان، لذلك فهو أول الأعمال التي تم الانتهاء من تصويرها للعرض في شهر رمضان، حيث تم تصوير آخر المشاهد قبل حلول الشهر الكريم بأسبوع كامل.