الأربعاء 19 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

28 رمضان.. مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 19-4-2023

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

يتابع المصريون مواعيد الصلاة بصفة يومية لإقامة الصلوات في مواعيدها المحددة والتي تتغير بشكل شبه يومي، كما تختلف من محافظة لأخرى حسب موقعها الجغرافي، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 19 أبريل 2023.

مواعيد الصلاة في القاهرة 

صلاة الفجْر ٣:٥٤ ص

الشروق ٥:٢٥ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٤ ص

صلاة العَصر ٣:٣٠ م

صلاة المَغرب ٦:٢٤ م

صلاة العِشاء ٧:٤٥ م

الإفتاء تحذر من حملات إلكترونية تشكك فى فتواها بخصوص زكاة الفطر

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مواقيت الصلاة الاسكندرية 

 

صلاة الفجْر ٣:٥٧ ص

الشروق ٥:٣٠ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٠ م

صلاة العَصر ٣:٣٦ م

صلاة المَغرب ٦:٣١ م

صلاة العِشاء ٧:٥٣ م

 

مواقيت الصلاة أسيوط

صلاة الفجْر ٤:٠١ ص

الشروق ٥:٣٠ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٦ ص

صلاة العَصر ٣:٢٨ م

صلاة المَغرب ٦:٢٣ م

صلاة العِشاء ٧:٤٢ م

 

مواقيت الصلاة أسوان 

صلاة الفجْر ٤:٣٥ ص

الشروق ٦:٠١ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٢٤ م

صلاة العَصر ٣:٥٢ م

صلاة المَغرب ٦:٤٧ م

صلاة العِشاء ٨:٠٣ م

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الإفتاء توضح حكم استعمال الحقن للصائم خلال نهار رمضان

الصلاة صلاة الفج ر صلاة الظ ه ر صلاة الع صر صلاة الم غرب صلاة الع شاء

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