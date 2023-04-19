28 رمضان.. مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 19-4-2023

يتابع المصريون مواعيد الصلاة بصفة يومية لإقامة الصلوات في مواعيدها المحددة والتي تتغير بشكل شبه يومي، كما تختلف من محافظة لأخرى حسب موقعها الجغرافي، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 19 أبريل 2023.

مواعيد الصلاة في القاهرة

صلاة الفجْر ٣:٥٤ ص

الشروق ٥:٢٥ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٤ ص

صلاة العَصر ٣:٣٠ م

صلاة المَغرب ٦:٢٤ م

صلاة العِشاء ٧:٤٥ م

مواقيت الصلاة الاسكندرية

صلاة الفجْر ٣:٥٧ ص

الشروق ٥:٣٠ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٠ م

صلاة العَصر ٣:٣٦ م

صلاة المَغرب ٦:٣١ م

صلاة العِشاء ٧:٥٣ م

مواقيت الصلاة أسيوط

صلاة الفجْر ٤:٠١ ص

الشروق ٥:٣٠ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٦ ص

صلاة العَصر ٣:٢٨ م

صلاة المَغرب ٦:٢٣ م

صلاة العِشاء ٧:٤٢ م

مواقيت الصلاة أسوان

صلاة الفجْر ٤:٣٥ ص

الشروق ٦:٠١ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٢٤ م

صلاة العَصر ٣:٥٢ م

صلاة المَغرب ٦:٤٧ م

صلاة العِشاء ٨:٠٣ م