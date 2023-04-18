"الإفتاء" تعلن موعد استطلاعها هلال شوال

أعلنت دار الإفتاء المصرية عن موعد استطلاعها هلال شهر شوال وعيد الفطر المبارك، والمقرر خلال الأيام المقبلة.

وقالت دار الإفتاء إنه من من المقرر أن تستطلع هلال شهر شوال وإعلان موعد عيد الفطر 2023، بعد غروب شمس الخميس الموافق التاسع والعشرين من شعبان، 20 أبريل.

وقالت دار الإفتاء، إن الرؤية تكون لجميع الشهور، ولا تقتصر على الشهور التي تتعلق بها العبادات الشرعية الإسلامية، وهي شهور رمضان وشوال وذي الحجة، وحتى تنضبط رؤية هلال رمضان وهلال ذي القعدة، وذلك من أجل الوصول إلى أصوب تحديد لأوائل الشهور الثلاثة ذات الأهمية في عبادة المسلمين.

وقالت دار الإفتاء، إن الرؤية تكون عن طريق اللجان الشرعية العلمية التي تضم شرعيين وتضم مختصين بالفلك، وعددها سبع لجان، مبثوثة في أنحاء جمهورية مصر العربية في طولها وعرضها، في أماكن مختارة من هيئة المساحة المصرية ومن معهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه، وفيها شروط الجفاف وشروط عدم وجود الأتربة والمعوقات لرصد الهلال.