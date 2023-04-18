الثلاثاء 18 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الإفتاء" تعلن موعد استطلاعها هلال شوال

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

أعلنت دار الإفتاء المصرية عن موعد استطلاعها هلال شهر شوال وعيد الفطر المبارك، والمقرر خلال الأيام المقبلة. 

وقالت دار الإفتاء إنه من من المقرر أن تستطلع هلال شهر شوال وإعلان موعد عيد الفطر 2023، بعد غروب شمس الخميس الموافق التاسع والعشرين من شعبان، 20 أبريل.

وقالت دار الإفتاء، إن الرؤية تكون لجميع الشهور، ولا تقتصر على الشهور التي تتعلق بها العبادات الشرعية الإسلامية، وهي شهور رمضان وشوال وذي الحجة، وحتى تنضبط رؤية هلال رمضان وهلال ذي القعدة، وذلك من أجل الوصول إلى أصوب تحديد لأوائل الشهور الثلاثة ذات الأهمية في عبادة المسلمين.

وقالت دار الإفتاء، إن الرؤية تكون عن طريق اللجان الشرعية العلمية التي تضم شرعيين وتضم مختصين بالفلك، وعددها سبع لجان، مبثوثة في أنحاء جمهورية مصر العربية في طولها وعرضها، في أماكن مختارة من هيئة المساحة المصرية ومن معهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه، وفيها شروط الجفاف وشروط عدم وجود الأتربة والمعوقات لرصد الهلال.

الأكثر قراءة

3 آلاف طالب مصرى بالسودان سجلوا بياناتهم فى استمارة الهجرة للدارسين

"الإفتاء" تعلن موعد استطلاعها هلال شوال

دعاء اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان 18-4-2023

خدمات الترجمة واللغات بالمسجد الحرام وصلت لـ 20 مليون مسلم منذ بداية رمضان

صحف يونانية تسلط الضوء على مغالطات مسلسل نتفلكس الوثائقى عن كليوباترا

اتحاد الكرة يخطر الأهلى اليوم بإيقاف كهربا 12 مباراة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

شم النسيم.. والقيامة!!

لواء.حمدى البطران

رجال حول السادات [2]

محمد رفعت

"حرب" المتحدة !

حسين دعسة

العنصرية اليهودية تعترف بأنها مؤسفة!

ماجد حبته

استراتيجية التنمية الصناعية

وائل لطفي

الإمام الشافعى

عبدالوهاب داود

«عطر امرأة».. أن ترفض فيلمًا فيأتيك بالأوسكار

إسراء شوقي

لعبة الكبار تعيد صياغة المجتمع الدولي .. كيف يتأثر المشهد الليبي؟

صور

الدورات الرمضانيه فى الريف

الإفطار الجماعي للأزهرفي رمضان 2023

خميس العهد.. ذكرى العشاء الأخير للمسيح

محطة تل أبيب

المزيد

جبهة النضال الفلسطينية تدعو لتدويل قضية الأسرى لتشكيل رأى عام ضاغط لمساندتهم

السؤال الصعب: هل فعل الحلفاء ما يكفي لمساعدة اليهود أثناء الهولوكولست؟

فى ذكرى المحرقة: كم عدد الناجين فى إسرائيل؟ ومن أين جاءوا؟