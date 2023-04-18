الثلاثاء 18 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد قليل الحلقة 7 من مسلسل حرب.. مزيد من العمليات الإرهابية

مسلسل حرب
مسلسل حرب

تذاع بعد قليل الحلقة 7 من مسلسل حرب بطولة الفنان أحمد السقا، والفنان محمد فراج والذي يذاع في تمام الساعة التاسعة مساءًا على قناة ON.  

وينتظر الكثير من المشاهدين استكمال الأحداث المثيرة التي يعرضها المسلسل، إذ انتهت حلقة أمس من مسلسل حرب على وضع الإرهابي الظافر لخطة خبيثة هدفها الإيقاع بقوات الأمن الوطني، وكانت مفادها خداع قوات الأمن بالتعاون مع القناص رجب، عن طريق زعم القناص لقوات الأمن بأنه سيدلي بمكان تواجد "الظافر"، وذلك لكي يتمكنوا من قتل قوات الأمن.

وبالفعل تم التحقيق مع رجب الذي أبدى في بداية حديثه زورًا استعداده لتزويد قوات الأمن بالمعلومات حول منزل" الظافر". 

  

مسلسل حرب الحلقة 7.. مصير زوجة ابن شقيقة "الظافر" بعد هروبها وادعائها الحمل


وقد عرضت حلقة أمس الحلقة ٦ من مسلسل حرب استشهاد أحد اللواءات أمام منزله وعلى ومرأى ومسمع من أبنائه الأطفال الصغار، وهو اللواء عسكر.


وتسبب استشهاد اللواء عسكر في حزن شديد للضابط عمر الذي يجسد دوره الفنان محمد فراج إذ خشي على أسرته من أن يلقى مصيره، ولا يستطيع أن يعيش مع أطفاله وزوجته ويشاركهم لحظاتهم في الحياه.

وهو الأمر الذي جعل زوجته تهدأ من روعه وتحاول أن تخرجه من حالته النفسية السيئة.

 

مواعيد عرض مسلسل حرب

ومسلسل حرب يعرض في تمام الساعة التاسعة مساءًا على قناة ON في تمام الساعة التاسعة مساءًا، أما موعد الإعادة الأولى فهو في الساعة الثالثة والربع مساءًا، بينما تكون الإعادة الثانية في الساعة الثالثة والربع عصرًا. 


كما يعرض المسلسل في 10 حلقات فقط، وهو من بطولة عدد من الفنانين وهم أحمد السقا ومحمد فراج، وكذلك الفنانين أحمد سعيد عبدالغني، إنجي المقدم، وسارة الشامي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج أحمد نادر جلال، ومن الفنانين ضيوف الشرف الفنان محمود البزاوي والفنانة حنان سليمان. 
 

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