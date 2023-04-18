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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 27.. سيد يهدد وداد بالمسدس

جعفر العمدة
جعفر العمدة

هدد سيد "أحمد فهيم" والذي يجسد دور شقيق محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة الحلقة 27، وداد "جوري بكر" زوجته السابقة داخل سنتر التجميل الخاص بها، من خلال قتلها بمسدسه الخاص بعدما عاتبها على ما فعلته فيه، وذلك ضمن أحداث الحلقة الـ27.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 27

وكانت وداد تقف مع "زبون" جديد ضمن أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 27، نشأت بينهم علاقة حب داخل السنتر التجميلي الذي أخذت أمواله من سيد قيل طلاقهما، حتى دخل سيد وقاله ليها: "ده المغفل الجديد صح" لتقوم عركة بينه وبين ذلك الشخص حتى يشهر سيد مسدسه تجاهه ويهدده بالقتل ثم يهدد وداد بالقتل أيضًا.

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بعد قليل.. عرض الحلقة 27 من مسلسل جعفر العمدة

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سيد يهدد وداد بالمسدس 

وقال لها: "هقتل يا وداد عشان إنتي السبب في كل اللي أنا فيه دلوقتي، إنتي السبب في أني أمشي في الحارة موطي رأسي، وإني أتضربت من شوقي فتح الله، إنتي السبب لأني لسه بحبك ومش عارف أبطل أحبك أنتي لازم تموتي يا وداد عشان أنا ارتاح وأعرف أعيش".

إلا أنه لم يستطع ضربها بالنار حيث تردد كثيرًا قبل أن يبكي ثم يهرع مسرعًا خارج المحل، لتقول وداد: "ده جوزي السابق ومتخافش دا آخره كلام ميعرفش يعمل حاجة".

مسلسل جعفر العمدة 

جعفر العمدة هو العمل الثالث الذي يجمع النجم محمد رمضان والمخرج محمد سامي فقط سبق واشتركا في عدد من المسلسلات التي حققت نجاح كبير منها الأسطورة في 2016 والبرنس في 2020.

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