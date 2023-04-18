الثلاثاء 18 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مخيم جنين.. وإصابة 6 فلسطينيين

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن إصابة 8 فلسطينيين، واعتقال 3 آخرين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن ستة فلسطينيين وصلوا مستشفى جنين الحكومي، جراء إصابتهم بالرصاص الحي في الأطراف خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي حيث انتشرت وحدات إسرائيلية خاصة داخل عدد من منازل مخيم جنين، وعلى أسطح العمارات.

وخلال الاشتباكات، منعت قوات الاحتلال، طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، من دخول المخيم لنقل الإصابات، كما أطلقت الرصاص صوب مركبة إسعاف.

وحاصرت قوات الاحتلال منزلًا في المخيم، وسط تحليق مكثف للطائرات في الأجواء، قبل أن تعتقل ثلاثة فلسطينيين.

إسرائيل جنين مخيم جنين الضفة الغربية الهلال الأحمر فلسطين

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