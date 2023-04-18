قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2023، لمواليد الأبراج الهوائية.

الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)

قد يتم تجربة خط علاج جديد من قبل البعض لعلاج مرض جسدي. لا يجوز إعادة الأموال التي تم إقراضها لشخص حسن النية. قد يشكل إيجاد الوقت للعمل الجانبي تحديًا. يمكن أن تتعدى المسؤوليات المنزلية على وقتك الشخصي. سيتم تقييد النهايات الفضفاضة على الجبهة الأكاديمية ، حيث تستعد لتقديم أفضل ما لديك. من المرجح أن تجعلك هواية الحيوانات الأليفة منخرطًا في سعادة اليوم.

التركيز على الحب: قد يحاول شخص ما سرقة مشاعر من تحب ، لذا كن حذرًا.

رقم الحظ: 11

لون الحظ: رمادي

برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)

سيعمل روتين التمرين الجديد بشكل جيد في تحسين صحتك. تعد الجبهة المالية بأن تظل قوية إلى هذا الحد. من الأفضل حل سوء التفاهم مع الزميل ، قبل أن يجعل الأمور قبيحة. على الرغم من أوجه القصور الصارخة لديك ، تظل الأسرة لطيفة معك. كن حذرًا بشأن الأمن الشخصي في رحلة طويلة ، حيث لا يمكن استبعاد فرص الخسارة. القيام بمكان مكتسب حديثًا على البطاقات بالنسبة للبعض.

التركيز على الحب: محاولاتك لجذب العشاق لن تذهب سدى.

رقم الحظ: 8

لون الحظ: برتقالي

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير)

يمكن توقع الهدوء العقلي من خلال التأمل. في هذه الأوقات المالية الصعبة ، ستكون قادرًا على الحفاظ على تدفق الأموال. قد يشعر المحترفون بالإحباط بشأن تقدمهم البطيء. وقت ترفيهي متوقع على جبهة العائلة. قد تتحقق الإجازة وتكون أكثر إمتاعًا. سيتم إصدار قرار الملكية لصالحك. ا

التركيز على الحب: من المتوقع أن يكون هناك وقت ترفيهي على صعيد الأسرة.

رقم الحظ: 2

لون الحظ: أرجواني

صفات الأبراج الهوائية

مواليد الأبراج الهوائية الثلاثة لهم من الصفات المشتركة بينهم، وهي أنهم من الشخصيات التي تحب الانطلاق، يتميزون بالذكاء والثقافة، وتكوين كثير من العلاقات،شخصيات مترددة لكنهم يتخذون قرارات سريعة، يحبون الجدل، معرفة الأشياء الجديدة، تفكيرهم عميق وعقلاني، خوض المغامرات، فضوليون، ومن أكثر ما يعيب الأبراج الهوائية تقلب المزاج.