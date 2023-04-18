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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل كشف مستعجل الحلقة 11.. "مودي" يهدد "يوسف" بقتل والدته

مسلسل كشف مستعجل
مسلسل كشف مستعجل

قرر يوسف (مصطفى خاطر)، التراجع عن قتل الدكتور سهام عز الرجال (محمد عبد الرحمن)، لتتصاعد أحداث الحلقة الـ11 من مسلسل “كشف مستعجل”.

مسلسل كشف مستعجل الحلقة 11

وتوجه “مودي الجزاز” للمطعم  الذي يملكه “يوسف” ونشبت بينهما مشادة كلامية بعد تراجع “يوسف” عن قتل سهام، وأخبره "يوسف" أنه لن يُنفذ العملية مُبررُا ذلك بأن "سهام" لايستحق القتل فقد راقبه لأكثر من أسبوعين دون أن يجد مبررًا لقتله.

وقرر “مودي” الاستعانة بقاتل آخر لتنفيذ العملية، إلا أن “يوسف” أكد له أنه لن يسمح لأحد بقتل “سهام”، الأمر الذي دفع “مودي” لتهديد “يوسف” بقتل والدته.

مسلسل كشف مستعجل

وبدأ “يوسف” في محاولة إقناع “الدكتور سهام” بالهروب خارج البلاد، ويوافق الأخير.

ويعرض مسلسل “كشف مستعجل” على قناة “الحياة” الفضائية في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وعلى قناة “دي إم سي” في تمام الساعة الحادية عشر والنصف تم عرضه على منصة watch it في النصف الأول من الشهر الكريم.

ويعد مسلسل “كشف مستعجل” أول أعمال منصة watch it، والذي حقق نجاحًا كبيرًا خلال عرضه بالنصف الأول من شهر رمضان الكريم على المنصة، ولم يقتصر نجاحه على مصر فقط، إلا أنه تصدر نسب المشاهدة في السعودية والإمارات وعدد من الدول العربية.

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يشارك في مسلسل “كشف مستعجل” عدد من النجوم منهم مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، هنادي مهنا، وإلهام وجدي، ويشاركهم البطولة هناء الشوربجي وعزت زين، وضيوف شرف كلا من محمد لطفي ومحمد علي رزق وليلى عز العرب، والمسلسل من تأليف إيهاب، وإخراج شادي الرملي، وإنتاج كريم أبو ذكري، ويعد المسلسل أول أعمال منصة watch it الأصلية لشهر رمضان.

وتدور أحداث مسلسل “كشف مستعجل” في إطار لايت كوميدي،  حول عدد من جرائم القتل التي يتورط بها "الشيف يوسف" برعاية مودي الجزاز (مصطفى خاطر)، ويورط معه الدكتور النفسي سهام عز الرجال (محمد عبدالرحمن توتة) بعد أن يخطب شقيقته عاليا ويعيش سهام في مأساة مع زوجته لي مدربة الكيك بوكس، بسبب قوتها وسيطرتها عليه.

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