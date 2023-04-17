الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على سموحة بهدف محمد شريف

أنهى النادي الأهلي، الشوط الأول من المباراة التي تجمعه بمضيفه سموحة، متقدمًا عليه بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

الأهلي سيطر على أحداث المباراة، وكان قريبًا من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الثانية، عندما أرسل محمد شريف تمريرة مسقطة لـ أليو ديانج، والذي هيأ الكرة بدوره لـ محمود كهربا تمامًا أمام مرمى سموحة، لكن الهاني سليمان تصدى لتسديدته.

وفي الدقيقة 16، أطلق عمرو السولية تسديدة بعيدة المدى من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها الهاني سليمان، لترتد الكرة داخل منطقة الجزاء، لكن دفاعات سموحة أبعدوها قبل أن تصل لمهاجمي الأهلي.

واستطاع محمد شريف تسجيل الهدف الأول لـ الأهلي في الدقيقة 28، حيث أرسل محمد هاني كرة عرضية من الجهة اليمنى، لتصل لزميله أقصى اليسار، ليقوم بترويض الكرة ويسدد الكرة بباطن قدمه اليمنى ببراعة في شباك الهاني سليمان، مانحًا فريقه التقدم.

لاعبو سموحة كثفوا محاولاتهم للتعديل، وكانوا قريبين من ذلك في الدقيقة 37، عندما قطع حسام حسن الكرة من محمود متولي، لينفرد بمرمى محمد الشناوي، لكن ذلك الأخير تصدى لتسديدته بوجهه، حارمًا الفريق السكندري من تعديل النتيجة.

تشكيل الأهلي

وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولي ومحمد هاني

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وعمرو السولية

خط الهجوم: محمد شريف وبيرسي تاو وكهربا

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وأفشة وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر ورأفت خليل وكوكا ومحمد أشرف

ويدخل المارد الأحمر اللقاء منتعشًا بعد سلسلة الانتصارات الأخيرة واستعادة صدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 50 نقطة على حساب فاركو بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية. ويغيب عن الفريق حمدي فتحي للإيقاف بعد حصوله على إنذار في مباراة فاركو ليغيب عن لقاء سموحة لتراكم الإنذارات، بينما رامي ربيعة وأحمد عبدالقادر للإصابة.

في المقابل يدخل سموحة بقيادة أحمد سامي اللقاء بمعنويات سيئة بعد الهزيمة الأخيرة أمام الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف والبقاء في المركز التاسع برصيد 31 نقطة.

عقد السويسري مارسيل كولر جلسة مع لاعبي الفريق خلال المعسكر المغلق بالإسكندرية قبل المباراة بساعات، أكد خلالها صعوبة مواجهة سموحة الجريح والذي يسعي لاستعادة النتائج الجيدة أمامنا.

وشدد كولر على أن الفريق السكندري ستكون له دوافع كبيرة في اللقاء من أجل استعادة الثقة وأيضًا بعد قرار إدارته بتجميد المستحقات، وسيبذل كل لاعب قصارى جهده من أجل الفوز وإيقاف مسيرة انتصاراتنا الأخيرة.

وأكد السويسري أن المباراة ستكون فاصلة نحو الابتعاد بالقمة عن أقرب المنافسين، ولا بد من القتال على الفوز وتعويض النتائج السيئة أمام سموحة خلال الفترات السابقة.