الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. تعادل بهدف لكل فريق بين الزمالك والمقاولون العرب

الزمالك
الزمالك

انتهى الشوط الأول بين الزمالك ونظيره المقاولون العرب بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق، في اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 26 من مسابقة الدوري.
وكان اللقاء سجال بين الفريقين في مجريات الشوط الأول، لكن استحوذ بعض الشيء الزمالك.
وكان الزمالك البادر بالخطورة في اللقاء مبكرًا بالدقيقة 5 عن طريق تسديدة قوية من نبيل عماد دونجا، اصطدمت بقائم الأيمن لمحمود أبو السعود حارس مرمى المقاولون العرب.

وعلى عكس المجريات سجل جون أكولي هدف التقدم لصالح المقاولون العرب بالدقيقة 26، بعد تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء سكنت شباك محمد صبحي حارس مرمى الزمالك.
وعادل سريعًا أحمد سيد "زيزو" النتيجة لصالح الزمالك، بتسديدة داخل منطقة الجزاء على الطائر بعد رمية تماس نفذها حمزة المثلوثي وأخطأ فيها دفاعات المقاولون لتذهب إلى زيزو الذي سكنها ببراعة في الشباك.

ودخل الزمالك بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - حسام عبدالمجيد - حاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد عبدالغني - إبراهيما نداي

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومصطفى الزناري وسيد عبدالله "نيمار" ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" وأحمد بلحاج ويوسف أسامة نبيه وسيف الجزيري.

 

 

الزمالك المقاولون العرب المقاولون الدوري أكولي زيزو

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