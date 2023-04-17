في الدوري| الزمالك يعدل النتيجة أمام المقاولون العرب بهدف زيزو

تعادل الزمالك أمام نظيره المقاولون العرب في الشوط الأول، من اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم الاثنين في مسابقة الدوري.

وعدل أحمد سيد “زيزو” النتيجة للزمالك في الدقيقة 34، بتسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء سكنت يسار حارس المقاولون محمود أبو السعود.

وكان المقاولون العرب تقدم في الدقيقة 25 بالنتيجة في اللقاء عن طريق جون أكولي.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - حسام عبدالمجيد - حاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد عبدالغني - إبراهيما نداي

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومصطفى الزناري وسيد عبدالله "نيمار" ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" وأحمد بلحاج ويوسف أسامة نبيه وسيف الجزيري.



ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 39 نقطة، جمعها بعد خوض 23 مباراة، فاز في 11 وتعادل في 6 وخسر مثلها.

وعلى الجانب الآخر، يحتل فريق المقاولون العرب تحت قيادة شوقي غريب مديره الفني، المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة.