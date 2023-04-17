وكيل الأزهر: ليلة القدر يجب استثمارها لنيل الثواب العظيم

يؤدي آلاف المصلين في الجامع الأزهر صلاتي العشاء والتراويح خاشعين لله في الليلة السادسة والعشرين من رمضان، حيث امتلأت صفوف المسجد بالمصلين الذين جاءوا لإحياء الليالي العشر الأخيرة من رمضان والتقرب الله وبذل الطاعات والعبادات.

وتقدم المصلون الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، ونخبة من علماء وقيادات الأزهر الشريف، ونقلتها عدد من القنوات الفضائية وإذاعة القرآن الكريم.

وأمَّ المصلين الليلة في الجامع الأزهر؛ الدكتور أسامة الحديدي مدي مركز الازهر للفتوى الالكترونية ، وعدد من القراء بالتناوب في عدد الركعات، في إطار ما يقوم به الجامع الأزهر من جهود مكثفة ‏لإحياء الأجواء الرمضانية، وفي إطار البرنامج العلمي والدعوي للجامع تحت رعاية فضيلة ‏الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر.‏

وألقى وكيل الأزهر الشريف، كلمة عقب الركعة الثامنة من صلاة التراويح ، تحدث خلالها عن فضل ليلة القدر، كما حث رواد الجامع الأزهر والمسلمون في كل بقاع الأرض على أن يستثمروا هذه الساعات القليلة، حتى ينالوا الثواب العظيم بأجر أكثر من ٨٣ عاما فيما غيرها، مؤكدا أن ليلة القدر هي ليلة السلام والرحمة والطمأنينة التي يجب ان تسود هذه الأيام المباركة، مستشهدا بقوله تعالى "سلام هي حتى مطلع الفجر".

ويقدُم المصلون إلى الجامع الأزهر من مختلِف محافظات الجمهورية، كما يؤدي الطلاب ‏الوافدون بالأزهر من أكثر من مئة دولة صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر، وتؤدى ‏صلاتي العشاء والتراويح بالقراءات العشر ويؤمها قراء الجامع الأزهر وهم من خيرة قراء ‏القرآن في الأزهر الشريف، أعرق مؤسسة دينية وتعليمية في العالم، ويقوم المركز الإعلامي ‏للأزهر الشريف بنقل الصلاة مباشرة على صفحات ومنصات الأزهر على ‏مواقع التواصل ‏الاجتماعي وصفحة الجامع الأزهر.‏

ويواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام ‏الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (260 مقرأة- 52 ملتقى بعد الظهر- ‏‏26 ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية 20 ‏ركعة يوميا بالقراءات العشر- 30 درسًا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد ‏مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم 6 احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- 5000 ‏وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين).‏