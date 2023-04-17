الإثنين 17 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 34 محضر تمويني خلال حملة علي الأسواق بمغاغة فى المنيا

جانب من الحملة التموينية
جانب من الحملة التموينية

شنت الوحدة لمركز ومدينة مغاغة، شمال محافظة المنيا، حملة تموينية رقابية وتفتيشية، بالتنسيق مع إدارة التموين علي الأسواق، والمحلات التجارية، والمجازر، ومحلات بيع الدواجن، ومنافذ بيع المواد الغذائية، والبداليين التموينيين، أسفرت عن ضبط وتحرير 34 مخالفة متنوعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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قال الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة مغاغة، أن الوحدة المحلية نظمت حملة مرور علي الأسواق، والمحلات التجارية، والمجازر، ومنافذ بيع المواد الغذائية، ومحلات بيع الدواجن والبدالين، ومنافذ أهلا رمضان، وذلك بالتنسيق مع إدارة تموين مغاغه، تحت إشراف وحضور عاكف عبدالسلام، نائب رئيس المركز، ومسئولين الإدارة التموينية،  شملت شارع الجمهورية الشرقي، وشارع السلام، ومنطقة المنشية بحى شمال المدينة.

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وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن الحملة أسفرت عن ضبط وتحرير محضر تجميع طن ونصف سكر تمويني مدعم بغرض بيعه بالسوق السوداء، و 3 محاضر تجميع سلع تموينية مدعمة بغرض بيعها بالسوق السوداء، عبارة عن  ٤٣ كرتونة زيت تمويني مدعم، بجملة ٥١٦ زجاجة زيت سعة واحد لتر، وعدد ٢ اسطوانة بوتاجاز مدعم، و4 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، وتم التحفظ علي المضبوطات لحين ورود قرار النيابة العامة بشأنها.

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وأضاف رئيس المركز والمدينة، أن الحملة قامت بالمرور علي المخابز البلدية، وتم تحرير 13 محضر نقص وزن ما بين ٨ و١٩ جرام في الرغيف الواحد، و2 محضر تبديد دقيق مدعم بجملة ٨ شكارة دقيق زنة ٥٠ كيلو جرام، ومحضر تجميع عدد ٧ شكارة دقيق مدعم زنة ٥٠ كيلو جرام، بغرض بيعه في السوق السوداء، و٢محضر عدم الاحتفاظ بمكينة بيع الخبز بالمخبز.

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وأكد رئيس المركز على ادارة التموين بمغاغة، على متابعة حركة السلع، والتأكد من بيعها بالأسعار المحددة، وجودتها بالأسواق، ومراكز توزيع السلع والجمعيات الاستهلاكية، ومتابعة الموقف على مدار اليوم والربط مع غرفة العمليات لحل أى شكاوى للمواطنين.

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تحرير 34 محضر تمويني حملة رقابية علي الأسواق والمخابز والمجازر مركز مغاغة بالمنيا عاكف عبد السلام نائب رئيس مركز مغاغة الدكتور محمد حلمي رئيس مركز مغاغة

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