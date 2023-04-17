الإثنين 17 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مخاوف من أسعار الفائدة.. تداعيات تراجع أسعار النفط لـ2% مع صعود الدولار

النفط
النفط

كشفت تقارير غربية، الاثنين، عن أسعار النفط مع صعود صعود الدولار، حيث تراجع اسعار النفط وسط توقعات برفع محتمل لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي  مما قد يضعف آمال التعافي الاقتصادي.

كما ارتفع الدولار جنباً إلى جنب مع أسعار الفائدة، مما جعل النفط المقوم بالدولار أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.6 % اليوم.

وبحسب ررويترز للانباء، فقد انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.75 دولار بما يعادل 2 % إلى 84.56 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 1654 بتوقيت جرينتش، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.83 دولار بما يعادل 2.2 % إلى 80.69 دولاراً.

النفط صغود الدولار تراجع اسعر النفط

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

كم عدد ركعات صلاة التسابيح وكيفية أدائها؟.. أمين الفتوى يجيب

"طفرة فى الاستثمارات والصادرات".. مؤشرات إيجابية عن الاقتصاد المصرى

عائلة «جدو محمد» تخفف آلام أطفال السرطان بالبهجة والسرور

مبعوث أممي: هناك جهود دولية لوقف إطلاق النار بالسودان

ماكرون يحدد موعد تطبيق تنفيذ قانون الإصلاح التقاعدي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

العنصرية اليهودية تعترف بأنها مؤسفة!

ماجد حبته

استراتيجية التنمية الصناعية

وائل لطفي

الإمام الشافعى

عبدالوهاب داود

«عطر امرأة».. أن ترفض فيلمًا فيأتيك بالأوسكار

إسراء شوقي

لعبة الكبار تعيد صياغة المجتمع الدولي .. كيف يتأثر المشهد الليبي؟

منى رجب

«جميلة».. دراما اجتماعية تكشف «عورات الأثرياء»

محمود خليل

رمضان «وروايح التكنولوجيا»

محمد العسيري

فى حضرة منى زكى

صور

الدورات الرمضانيه فى الريف

الإفطار الجماعي للأزهرفي رمضان 2023

خميس العهد.. ذكرى العشاء الأخير للمسيح

محطة تل أبيب

المزيد

جبهة النضال الفلسطينية تدعو لتدويل قضية الأسرى لتشكيل رأى عام ضاغط لمساندتهم

السؤال الصعب: هل فعل الحلفاء ما يكفي لمساعدة اليهود أثناء الهولوكولست؟

فى ذكرى المحرقة: كم عدد الناجين فى إسرائيل؟ ومن أين جاءوا؟