مخاوف من أسعار الفائدة.. تداعيات تراجع أسعار النفط لـ2% مع صعود الدولار

كشفت تقارير غربية، الاثنين، عن أسعار النفط مع صعود صعود الدولار، حيث تراجع اسعار النفط وسط توقعات برفع محتمل لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي مما قد يضعف آمال التعافي الاقتصادي.

كما ارتفع الدولار جنباً إلى جنب مع أسعار الفائدة، مما جعل النفط المقوم بالدولار أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.6 % اليوم.

وبحسب ررويترز للانباء، فقد انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.75 دولار بما يعادل 2 % إلى 84.56 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 1654 بتوقيت جرينتش، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.83 دولار بما يعادل 2.2 % إلى 80.69 دولاراً.