"انخفاض للحرارة وسقوط أمطار".. الأرصاد تكشف طقس الأسبوع الجارى

فجرت هيئة الأرصاد الجوية، مفاجأة للمصريين منذ قليل، عن حالة الطقس غدا الثلاثاء، مؤكدة أنه يسود طقس مائل للبرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، كما توقعت أن يسود طقس بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية، ومائلا للبرودة على جنوب الصعيد.

وأعلنت هيئة الأرصاد، عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة بدءا من الغد وحتى الأسبوع المقبل، مؤكدة أنه يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية دافئ على جنوب الصعيد وشمال سيناء، حار على الجنوب، بارد ليلا، فيما تنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية وجنوب البلاد على فترات متقطعة خلال الأسبوع الجارى.

أما عن طقس اليوم الاثنين، أكدت الأرصاد الجوية وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، فضلا عن وجود أتربة عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد، كما هناك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب على فترات متقطعة.

أما عن طقس غدا الثلاثاء، فهناك أتربة عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد، كما سيكون هناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وعن طقس الأربعاء من المتوقع أن يشهد انخفاضا طفيفا وتدريجيا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كما سيكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة بنسبة حدوث 30% تقريبًا.

أما عن طقس الخميس، سيشهد نشاطا للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، كما يشهد طقس الجمعة نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.