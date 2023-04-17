الإثنين 17 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"انخفاض للحرارة وسقوط أمطار".. الأرصاد تكشف طقس الأسبوع الجارى

طقس
طقس

فجرت هيئة الأرصاد الجوية، مفاجأة للمصريين منذ قليل، عن حالة الطقس غدا الثلاثاء، مؤكدة أنه يسود طقس مائل للبرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، كما توقعت أن يسود طقس بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية، ومائلا للبرودة على جنوب الصعيد.

وأعلنت هيئة الأرصاد، عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة بدءا من الغد وحتى الأسبوع المقبل، مؤكدة أنه يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية دافئ على جنوب الصعيد وشمال سيناء، حار على الجنوب، بارد ليلا، فيما تنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية وجنوب البلاد على فترات متقطعة خلال الأسبوع الجارى.

أما عن طقس اليوم الاثنين، أكدت الأرصاد الجوية وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، فضلا عن وجود أتربة عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد، كما هناك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب على فترات متقطعة.

أما عن طقس غدا الثلاثاء، فهناك أتربة عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد، كما سيكون هناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وعن طقس الأربعاء من المتوقع أن يشهد انخفاضا طفيفا وتدريجيا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كما سيكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة بنسبة حدوث 30% تقريبًا. 

أما عن طقس الخميس، سيشهد نشاطا للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، كما يشهد طقس الجمعة نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

الأرصاد الأرصاد الجوي الاسبوع الأرصاد تكشف اري أرصاد الجوية

الأكثر قراءة

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 26.. "وصيفة" تشك في "سيف" بسبب طريقة تقليب الشاي

محمد الباز يكتب: إمام التفكير.. نصر أبوزيد يرد على دعوى التفريق: لست كافرًا

"شارموفرز وبيري" يطرحون الأغنية الدعائية لفيلم «رمسيس باريس» (فيديو)

لازم الإمام مالك لسنوات.. معلومات عن عبد الله بن وهب الذي ذكره الشافعي

فرح حامد وصافية في أحداث الحلقة الـ27 من مسلسل سره الباتع

أسرار المنشاوى.. أسرة «القارئ الباكى» تتحدث: نجا من الاغتيال بعناية إلهية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

«جميلة».. دراما اجتماعية تكشف «عورات الأثرياء»

عبدالوهاب داود

«عطر امرأة».. أن ترفض فيلمًا فيأتيك بالأوسكار

وائل لطفي

الإمام الشافعى

ماجد حبته

استراتيجية التنمية الصناعية

محمود خليل

رمضان «وروايح التكنولوجيا»

محمد العسيري

فى حضرة منى زكى

د. منى حلمى

احترقت شقتى مع بداية الربيع

علي سعدة

لا يصح إلا الصحيح

صور

الدورات الرمضانيه فى الريف

الإفطار الجماعي للأزهرفي رمضان 2023

خميس العهد.. ذكرى العشاء الأخير للمسيح

محطة تل أبيب

المزيد

جبهة النضال الفلسطينية تدعو لتدويل قضية الأسرى لتشكيل رأى عام ضاغط لمساندتهم

السؤال الصعب: هل فعل الحلفاء ما يكفي لمساعدة اليهود أثناء الهولوكولست؟

فى ذكرى المحرقة: كم عدد الناجين فى إسرائيل؟ ومن أين جاءوا؟