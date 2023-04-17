دعاء مؤثر للشيخ عبدالفتاح الطاروطى من داخل حجرة المقتنيات النبوية بالحسين

عرضت قناة "الناس" دعاءً للقارئ الشيخ عبدالفتاح الطاروطي، لمصر وشعبها من داخل حجرة المقتنيات النبوية داخل مسجد الإمام الحسين.

وقال الطاروطي، خلال دعائه لمصر وشعبها: "إلهى يا عليم يا علام، يا من لا يغيب عن سمعك كلام.. ولا عن بصرك إنس ولا جان، ولا عن قبضتك جبروت ولا شيطان، أن تحفظ مصر وأهلها من اللئام، وأن تعلى قدرها وشأنها بين الأنام، وأن تكلأها بعنايتك ورعايتك على الدوام بحولك وقوتك يا من لا يغفل ولا ينام".

مقرأة للقرآن الكريم من داخل غرفة المقتنيات النبوية

يذكر أن قناة "الناس" أذاعت مقرأة قرآن كريم ودعاء لكبار قراء دولة التلاوة، لأول مرة من داخل غرفة المقتنيات النبوية بمسجد الإمام الحسين، رضى الله عنه، بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

وترأس القارئ الشيخ عبدالفتاح الطاروطي مقرأة كبار قراء القرآن الكريم، فى قراءة سورة الكهف، وشاركه كل من القارئ الشيخ محمود الخشت، والقارئ الشيخ طه النعماني، والقارئ الشيخ إبراهيم الفشني، والقارئ الشيخ السعيد فيصل، والقارئ الشيخ يوسف قاسم حلاوة.