حصاد "التضامن" اليوم: صرف "تكافل وكرامة" بالزيادة الجديدة 25%

شهد حصاد وزارة التضامن والهيئات التابعة لها اليوم الإثنين، عدد من الأحداث المهمة، حيث كشفت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعى لشبكات الحماية والأمان الاجتماعى، عن تقديم دعم نقدى شهرى للأيتام، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومن موازنة «تكافل وكرامة»، حيث يستهدف 556 ألفًا من الأيتام، بإجمالى تكلفة 2.3 مليار جنيه، سواء كان الأطفال يعيشون فى أسر طبيعية، أو أسر ممتدة، أو كافلة، أو فى مؤسسات رعاية.

https://www.dostor.org/4369683

التضامن: 9 ملايين زيارة توعية أسرية ضمن أنشطة برنامج "2 كفاية"

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن تنفيذ 9 ملايين زيارة توعية أسرية ضمن أنشطة برنامج "2 كفاية" للحد من الزيادة السكانية منذ بدء المشروع.

وأوضحت وزارة التضامن، عبر موقعها الإلكتروني، أن المشروع يتم تنفيذه مع 108 جمعيات أهلية في حملات التوعية وتقديم خدمات الصحة الإنجابية.

https://www.dostor.org/4369647

مصري الجنسية.. التضامن تعلن أهداف وإجراءات رفيق مسن

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد كبار السن يقدر بـ7 ملايين مواطنين، موضحة أنه تم تخصيص 3 مليارات جنيه سنويا للمسنين المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن هناك 146 دار للمسنين، كما تم اعفاء المسنين من رسوم مواصلات العامة مثل المترو والسكك الحديدية، كما قدم بنك ناصر الاجتماعى تقديم شهادة رد الجميل بنسبة فائدة ١٥.٢٥٪، حرصًا من البنك على دعم وحماية كبار السن.

https://www.dostor.org/4369880

التضامن تواصل صرف "تكافل وكرامة" بالزيادة الجديدة 25%

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الاثنين، صرف الدعم النقدي “تكافل وكرامة” بالزيادة الجديدة 25%، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك عبر ماكينات الصرف المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكدت الوزارة، أن عدد المستفيدين من الدعم النقدي يقرب من 5.2 مليون أسرة مكونة من 22 مليون شخص، ما بين 62% مستفيد من "تكافل"، و38% مستفيد من "كرامة".

الهلال الأحمر تحذر من تناول الأسماك المملحة أثناء الإفطار

حذرت جمعية الهلال الأحمر، من الإكثار من تناول الأسماك المملحة أو البدء بأكلها أثناء الإفطار.

وأكدت عبر موقعها الإلكتروني، أنه لابد من التوجه لمركز السموم لأخذ المصل في حالة ظهور أى أعراض مثل: صعوبة في التنفس - اضطراب وزغللة في الرؤية - الغثيان - القئ - الإسهال والتنميل.

https://www.dostor.org/4369968