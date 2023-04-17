الإثنين 17 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حصاد "التضامن" اليوم: صرف "تكافل وكرامة" بالزيادة الجديدة 25%

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

شهد حصاد وزارة التضامن والهيئات التابعة لها اليوم الإثنين، عدد من الأحداث المهمة، حيث كشفت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعى لشبكات الحماية والأمان الاجتماعى، عن تقديم دعم نقدى شهرى للأيتام، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومن موازنة «تكافل وكرامة»، حيث يستهدف 556 ألفًا من الأيتام، بإجمالى تكلفة 2.3 مليار جنيه، سواء كان الأطفال يعيشون فى أسر طبيعية، أو أسر ممتدة، أو كافلة، أو فى مؤسسات رعاية.
https://www.dostor.org/4369683

 

التضامن: 9 ملايين زيارة توعية أسرية ضمن أنشطة برنامج "2 كفاية"

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن تنفيذ 9 ملايين زيارة توعية أسرية ضمن أنشطة برنامج "2 كفاية" للحد من الزيادة السكانية منذ بدء المشروع.
وأوضحت وزارة التضامن، عبر موقعها الإلكتروني، أن المشروع يتم تنفيذه مع 108 جمعيات أهلية في حملات التوعية وتقديم خدمات الصحة الإنجابية.
https://www.dostor.org/4369647

 

مصري الجنسية.. التضامن تعلن أهداف وإجراءات رفيق مسن

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد كبار السن يقدر بـ7 ملايين مواطنين، موضحة أنه تم تخصيص 3 مليارات جنيه سنويا للمسنين المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن هناك 146 دار للمسنين، كما تم اعفاء المسنين من رسوم مواصلات العامة مثل المترو والسكك الحديدية، كما قدم بنك ناصر الاجتماعى تقديم شهادة رد الجميل بنسبة فائدة ١٥.٢٥٪، حرصًا من البنك على دعم وحماية كبار السن.
https://www.dostor.org/4369880

 

التضامن تواصل صرف "تكافل وكرامة" بالزيادة الجديدة 25%

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الاثنين، صرف الدعم النقدي “تكافل وكرامة” بالزيادة الجديدة 25%، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك عبر ماكينات الصرف المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكدت الوزارة، أن عدد المستفيدين من الدعم النقدي يقرب من 5.2 مليون أسرة مكونة من 22 مليون شخص، ما بين 62% مستفيد من "تكافل"، و38% مستفيد من "كرامة".

 

الهلال الأحمر تحذر من تناول الأسماك المملحة أثناء الإفطار

حذرت جمعية الهلال الأحمر، من الإكثار من تناول الأسماك المملحة أو البدء بأكلها أثناء الإفطار.

وأكدت عبر موقعها الإلكتروني، أنه لابد من التوجه لمركز السموم لأخذ المصل في حالة ظهور أى أعراض مثل: صعوبة في التنفس - اضطراب وزغللة في الرؤية - الغثيان - القئ - الإسهال والتنميل.
https://www.dostor.org/4369968

جمعية الهلال الأحمر وزارة التضامن الاجتماعي الرئيس عبدالفتاح السيسي حصاد وزارة التضامن برامج الحماية الاجتماعية

الأكثر قراءة

«عطر امرأة».. أن ترفض فيلمًا فيأتيك بالأوسكار

بالأسماء.. إخلاء سبيل 41 من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا

"شباب ورياضة بورسعيد" تطلق مبادرة "يوم الخير " تحت شعار يلا نعيد

950 ألف مستفيد حصيلة أنشطة "شباب ورياضة الإسكندرية" خلال شهر رمضان

حملة للتفتيش على المعديات النيلية استعدادًا للأعياد بالمنيا

عفاف مصطفي ضيف شرف الحلقة 26 من مسلسل الكبير أوي 7

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

«جميلة».. دراما اجتماعية تكشف «عورات الأثرياء»

عبدالوهاب داود

«عطر امرأة».. أن ترفض فيلمًا فيأتيك بالأوسكار

وائل لطفي

الإمام الشافعى

ماجد حبته

استراتيجية التنمية الصناعية

محمود خليل

رمضان «وروايح التكنولوجيا»

محمد العسيري

فى حضرة منى زكى

د. منى حلمى

احترقت شقتى مع بداية الربيع

علي سعدة

لا يصح إلا الصحيح

صور

الدورات الرمضانيه فى الريف

الإفطار الجماعي للأزهرفي رمضان 2023

خميس العهد.. ذكرى العشاء الأخير للمسيح

محطة تل أبيب

المزيد

جبهة النضال الفلسطينية تدعو لتدويل قضية الأسرى لتشكيل رأى عام ضاغط لمساندتهم

السؤال الصعب: هل فعل الحلفاء ما يكفي لمساعدة اليهود أثناء الهولوكولست؟

فى ذكرى المحرقة: كم عدد الناجين فى إسرائيل؟ ومن أين جاءوا؟