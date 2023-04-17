الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نيابة المحلة تقرر حبس صاحب مطعم وعماله.. لاعتدائهم بالضرب على زبون

ضبط
ضبط

أصدر المستشار حسن محمود رئيس نيابة ثان المحلة، اليوم الإثنين، قرارًا بحبس صاحب مطعم مشويات و3 عمال 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاعتدائهم بالضرب علي زبون بالمحلة باستخدام الأسلحة البيضاء بسبب كيلو "كباب" بمنطقة منشية البكري بالمحلة، وذلك تحت إشراف المستشار أحمد ياسر، المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية، بمحافظة الغربية.
كما وجهت النيابة العامة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتفريغ كافة كاميرات مراقبة بمحيط موقع الحادث.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من المقدم أحمد الشهاوي مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة اعتداء صاحب مطعم مأكولات شهير، بمساعدة 3 من عماله علي أحد الزبائن بالأيدي والشوم بنطاق منطقة منشية البكري بدائرة القسم، في الواقعة المعروقة بـ"صاحب المطعم البلطجي" بالمحلة الكبري.
وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية تحت إشراف العقيد خالد عبدالفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة إلي موقع الحادث؛ للوقوف على آخر تطوراته، وبمتابعة من اللواء ياسر عبدالحميد مدير المباحث الجنائية بالغربية، اللواء محمد عمار، مدير الأمن.
وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة تمكن الرائد محمد هاشم رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة من ضبط صاحب مطعم مأكولات و3 من العمال؛ لاتهامهم بالاعتداء علي زبون بالضرب المبرح.
وفادت مصادر أمنية أن سبب الخلاف جاء بسبب إتهام الزبون لصاحب المطعم والعمال باستيلائهم علي كيلو "كباب" من الكميات التي أرسلها للمطعم للتجهيزها للعزومة لأقاربه في شهر رمضان المبارك، وعدم طهي الأكل الذي أرسله للشوي لدي المحل المذكور.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث مع المتهمين الأربعة.

نيابة المحلة تقرر حبس صاحب مطعم وعماله إستولوا علي اللحم وضربوا صاحبها 4 أيام على ذمة التحقيقات اتخاذ كافة الإجراءات إجراءات القانونية الإجراءات القانونية الأجهزة الأمنية استخدام الأسلحة بلاغ من شرطة النجدة بكر

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