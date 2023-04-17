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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل تحت الوصاية الحلقة 11.. هل تنجح منى زكي بمشروع مطعمها الجديد؟

مسلسل تحت الوصاية
مسلسل تحت الوصاية

تشهد الحلقة 11 من مسلسل تحت الوصاية بطولة الفنانة منى زكي، المذاع على قناتي DMC وDMC دراما ومنصة Watch it، العديد من الأحداث المشوقة للجمهور والمفاجآت المتلاحقة والغير متوقعة.

 

احداث مسلسل تحت الوصاية الحلقة 11

ويبدأ مسلسل تحت الوصاية الحلقة 11، مساء اليوم الإثنين، برحلة منى زكي الجديد بعد افتتاح المطعم الذي شاركت فيه «رجاء»، لبيع الأسماك والجمبري.

وتوقع الجمهور العديد من المفاجآت ضمن أحداث الحلقة 11 من مسلسل تحت الوصاية، خاصة فكرة المطعم التي نحت منى زكي في افتتاحه بالشراكة مع المعلمة «رجاء» ليكون مصدر رزق لهما وتبيع «حنان» التي تقوم بدورها الفنانة منى زكي، صيد مركبها من خلاله.

مواعيد عرض الحلقة 11 من مسلسل تحت الوصاية وقنوات العرض

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مسلسل تحت الوصاية الحلقة 10.. منى زكي تبيع صيد مركبها بالمطعم الجديد

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وترصد الحلقة الحادية عشر من مسلسل تحت الوصاية، تصاعدًا في الأحداث والمفاجآت، فضلاً عن محاولة منى زكي في السيطرة على ابنها «ياسين» بعد أن هرب إلى الإسكندرية للعمل في ورشة جده، بعد مشادة وقعت بينه وبين والدته، جعلته يترك البيت ويذهب.

وشهدت الحلقة السابقة، عملية صيد جديدة لمنى زكي، حيثُ اصطادت السمك والجمبري ووضعته في أحواض حتى يكون السمك طازجا وقت شراء الزبون له بالمطعم الجديد.

وكانت الحلقة العاشرة قد بدأت بمشهد فلاش باك أثناء ذهاب “حنان” التي تُجسدها منى زكي، لمدرسة ابنها ولكنها تفاجأت بتغيبه.

 

تحت الوصاية لمنى زكي في رمضان 2023

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.

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