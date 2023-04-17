الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد رمضان يطرح أغنية "كم بيبي" من فيلم "هارلي".. الخميس

محمد رمضان
محمد رمضان

يستعد الفنان محمد رمضان لطرح أحدث أغنياتة بعنوان “كم بيبي” يوم وقفة عيد الفطر المقبل المقرر لها الخميس المقبل.

“كم بيبي” هي الأغنية الدعائية الثانية لأحدث أفلام النجم محمد رمضان السينمائية التي تحمل اسم “هارلي” والمقرر عرضه ضمن أفلام موسم عيد الفطر المقبل.

ويجسد محمد رمضان ضمن أحداث فيلم “هارلي” الذي تدور في إطار أكشن رومانسي، شخصية تدعى “محمد هاشم” وشهرته هارلي وانتهى صناع الفيلم من تصوير مشاهد وأحداث العمل بشكل كامل خلال الأيام الماضية، ودخل الفيلم في الوقت الحالي مرحلة المونتاج والمكيساج للانتهاء من اللمسات النهائية للعمل تمهيدا لطرحه للجمهور، ضمن منافسة أفلام موسم عيد الفطر المقبل.

فيلم “هارلي” من إخراج محمد سمير، وتأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك، وبطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميدة، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف.

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