الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع مواطن مجهول الهوية صدمه قطار ببني سويف

ارشيفية
ارشيفية

لقى مواطن مجهول الهوية مصرعه، الإثنين، بسبب اصطدام قطار به قرب مزلقان قرية افوه، التابعة لمركز الواسطى شمال بني سويف، ونقلت سيارة إسعاف جثته إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بمصرع شخص مجهول الهوية صدمه قطار قرب مزلقان قرية افوه التابعة لمركز الواسطى شمال المحافظة.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

حرر محضر بالواقعة وجار التعرف على هويته واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية، تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن عقب تعرف أهليته عليه.

مواطن مجهول الهوية قطار مزلقان محافظة بني سويف سيارة إسعاف مستشفى الواسطى المركزي

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