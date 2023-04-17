الإثنين 17 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مصدر: لا تغيير فى نهاية "جعفر العمدة".. وهذا ما رفضته الرقابة

جعفر العمدة
جعفر العمدة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الساعات الماضية أخبارًا تفيد بعودة فريق عمل وصناع مسلسل جعفر العمدة لإعادة تصوير الحلقة الأخيرة من العمل خاصة بعد التسريبات العديدة التي شهدها المسلسل منذ انطلاق عرضه.

حقيقة تغيير نهاية مسلسل جعفر العمدة

وعلم "الدستور" من مصدر داخل العمل أن مشهد نهاية مسلسل جعفر العمدة لم تتغير وأن المخرج محمد سامي اضطر لإعادة عدد من المشاهد في الحلقة 29 فقط بعد أن رفضت الرقابة عدد من الجمل التي جاءت بالحلقة.

وانتهى المخرج محمد سامي أمس من تصوير المشاهدة المعادة والذي استمر لساعات قليلة والتي ضمت عدد من أبطال المسلسل وهم المخرج محمد سامي الذي يظهر خلال الأحداث بشخصية "جعفر" والنجمة هالة صدقي التي تجسد دور "الحاجة وصيفة" وعدد من الفنانين المشاركين بالمسلسل.

وحقق مسلسل جعفر العمدة نجاحا ساحقا بين الجمهور منذ عرضه مطلع شهر رمضان الجاري وخلق حالة من الإثارة والتشويق بين الجمهور نظرًا لأحداثه الشيقة والممتعة كما تصدر المسلسل تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة على مستوى مصر والدول العربية وعدد من الدور الأوروبية بالإضافة إلى تصدره لمحرك البحث الشهير "جوجل".

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قصة وأحداث مسلسل جعفر العمدة

وتدور قصة وأحداث مسلسل جعفر العمدة فى إطار 30 حلقة وينتمي العمل لنوعية المسلسلات الاجتماعية الشعبية حول جعفر العمدة "محمد رمضان"، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات ويعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيا أو أصابه مكروه.

وتعرض مساء اليوم الإثنين الحلقة 26 من مسلسل جعفر العمدة والتي تشهد تصاعد كبير في الاحداث خاصة بعد شك "الحاجة وصيفة" في "دلال" التي تجسد دورها النجمة إيمان العاصي بأنها وراء خطف نجل "جعفر" وإجهاض زوجته الرابعة "عايدة".

وانتهت الحلقة 25 أمس على مشهد رؤية "جعفر" لـ"دلال" داخل المستشفى التي يتواجد فيها “بلال شامة” الذي يجسد دوره مجدي بدر والمتسبب في خطف نجله منذ 19 عاما مما يثبت الشكوك حولها بأنها وراء كل تلك الكوارث والتي تحدث لعائلة "جعفر العمدة".

أبطال وصناع مسلسل جعفر العمدة

ويشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة كل من النجم محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد.

والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى- جوهر بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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مصدر: لا تغيير فى نهاية "جعفر العمدة".. وهذا ما رفضته الرقابة

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