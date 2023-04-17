تفاصيل المرحلة الثانية لمشروعات الإسكان بالنسيم والورد في حدائق العاصمة

أعلن المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، عن تفاصيل خطة المرحلة الثانية لمشروعات الإسكان القومية وأعمال الطرق والمرافق وشبكات الكهرباء بمنطقتي النسيم والورد بنماذج مختلفة للمساحات.

وأفاد “عبد اللاه” في تصريح لـ"الدستور"، بأنه تم الانتهاء من نسبة كبيرة من تنفيذ أعمال الطرق لمنطقة عمارات 75 مترا بمنطقة النسيم والذى يقع ضمن خطة مشروع أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من الطرق بمنطقة 2350 فدانا.

فيما يخص مشروعات الاسكان

وقال رئيس الجهاز، إنه جاري تنفيذ 150 عمارة سكنية بواقع 3600 وحدة سكنية نموذج 90 مترا، ويقع المشروع على مساحة 75 فدانا بمنطقة النسيم بالمرحلة الثانية ضمن مبادرة سكن لكل المصريين، بالإضافة إلى ذلك تتضمن خطة مشروعات الإسكان تنفيذ 70 عمارة سكنية بواقع 1680 وحدة سكينة نموذج 70 مترا.

وأشار إلى أن الخطة تتضمن تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية حيث جار تنفيذ إنشاء قسم شرطة حدائق العاصمة ووحدة إسعاف وغيرها كما تم التشديد على الشركة المنفذة بضرورة تكثيف العمل لانهاء الأعمال بالجودة المطلوبة كما نبه على ادارة الزراعة بضرورة الاهتمام برى المزروعات وتنسيق الاشجار بكافة المناطق.

وقد اكد رئيس الجهاز علي مسئولي ادارة التنمية بالجهاز الاهتمام بمنظومة النظافة وضرورة توزيع صناديق القمامة على المناطق فور استكمال إجراءات توريدها من الشركات المتخصصة.

تفاصيل مبادرة المليون وحدة للإسكان الاجتماعي

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الطرق والمرافق وتنفيذ شبكات الكهرباء والمرافق بموقع 72 منطقة الورود والذى يقع ضمن خطة الجهاز لتنفيذ شبكة طرق ضمن مشروع أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من الطرق وتشمل طبقة أساس وطبقة رابطة اسفلت وتنسيق المواقع للمرحلة الأولى من الاسكان الاجتماعى 2350 فدان.

واستكمل أنه جار تطوير ورفع كفاءة مداخل المدينة من طريق الروبيكى والطريق الدائرى الإقليمي بالمدينة.