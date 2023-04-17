الجارديان: مطالب بمراقبة أكثر صرامة على استخدام الذكاء الاصطناعى بأماكن العمل ببريطانيا

قالت صحيفة «الجارديان» البريطانية، أن نشطاء ونواب يدعون إلى مراقبة أكثر صرامة على استخدام الذكاء الاصطناعي في أماكن العمل ببريطانيا، وسط مخاوف متزايدة بشأن تأثيره على حقوق الموظفين.

وتعقد النقابات العمالية مؤتمرًا، غدا الثلاثاء، لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه ضمان معاملة العمال بشكل عادل، حيث أصبح ما يسميه "الإدارة من خلال الخوارزمية" سائدًا بشكل متزايد.

وقالت ماري تاورز، محامية التوظيف التي تدير مشروع حول الذكاء الاصطناعي في العمل: "إن الاحتمالات التي يوفرها لنا الذكاء الاصطناعي جعلت العمل مجزيًا أكثر وجعلته أكثر إرضاءً، وأكثر أمانًا وإنصافًا بشكل حاسم، ولكن ما نقوله هو إننا في منعطف مهم حقًا، حيث تتطور التكنولوجيا بسرعة كبيرة، وما علينا إلا أن نسأل أنفسنا ما هو الاتجاه الذي نريد أن نتخذه، وكيف يمكننا ضمان جعل صوت الجميع مسموعا؟".

وأقر الرئيس التنفيذي لشركة البريد الملكي، سيمون طومسون، مؤخرًا بأن تحركات بعض عمال البريد يتم تتبعها بدقة باستخدام أجهزة محمولة، فعلى سبيل المثال تم استخدام البيانات من أجل إدارة الأداء، وألقى باللوم على المديرين المارقين لخرقهم سياسة الشركة.

من جهته، قال مات باكلي، رئيس المتحدة للتكنولوجيا وهو فرع من نقابة عمال الاتصالات التي تركز على القطاع، إن أعضاءه سلطوا الضوء على مخاوفهم بشأن المراقبة في العمل.

وكانت مجلة "فوربس" الأمريكية، قد قالت إن الذكاء الاصطناعي بات يتصدر عناوين الأخبار مؤخرًا، وإطلاق أدوات جديدة تسمح بإنشاء محتوى من الرسائل النصية للجمهور.

وأشارت إلى أن وتيرة الابتكارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي تتزايد مع ظهور أدوات جديدة بشكل أسرع من أي وقت مضى، وتولي صناعة التكنولوجيا بأكملها اهتمامًا وثيقًا لأن كل ابتكار يمكن أن يصبح اضطرابًا جديدًا للطريقة الحالية للأشياء.