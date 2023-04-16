الأحد 16 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

"جفاف وزغللة".. أعراض تناول الفسيخ ولماذا حذرت الصحة من تناوله؟

فسيخ
فسيخ

قال الدكتور شعبان مغنم، مدير الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر بمديرية الطب البيطري في كفر الشيخ، إن الحملات البيطرية من قبل الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر تمكنت من ضبط 106 كيلوجرامات فسيخ مملح غير صالح للاستهلاك الآدمي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وذلك وسط تحذيرات وزارة الصحة والسكان للمواطنين من الأعراض التى تظهر على بعض المواطنين بعد تناول الرنجة والفسيخ. 

أعراض تناول الفسيخ

ونشرت وزارة الصحة منشورًا تضمن فيه بعض الأعراض التي حال ظهورها لا بدّ من الذهاب إلى المستشفى، والحصول على مصل التسمم الممباري فورا، وجاءت الأعراض كالتالي: 

- زغللة العين

- إزدواجية الرؤية

- ارتخاء الجفون

- جفاف الحلق والحنجرة

- صعوبة في النطق

- صعوبة في البلع

- الإحساس بالدوار

- ضعف العضلات.

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كيفية العلاج من أعراض التسمم

يذكر أن هناك مصل التسمم الذي يكون متوافرا داخل  المستشفيات الحكومية مجانا لكل المواطنين، حيث أكدت وزارة الصحة أهمية عدم الإكثار من تناول الأسماك المملحة لأنها تعمل على تورم القدمين وتؤدي إلى ضعف عضلة القلب، إضافة إلى الإصابة بالتسمم الممباري في حال الصيام والإفطار عليها.

وحذرت الصحة من تناول الأسماك المملحة قائلة إن هناك 3 فئات ممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة، وتشمل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والسيدات الحوامل 

شم النسيم 

وأعياد شم النسيم هذا العام تتزامن مع أعياد الفطر وأعياد الأقباط ما جعل الإقبال على تناول الأسماك المملحة كبيرا للغاية، وذلك تزامنا مع الحملات التي هدفها ضبط الأسماك الفاسدة خوفا من ازدياد اعداد الإصابات في أعياد الفطر.

وتأتي تحذيرات الصحة من تناول الأسماك المملحة حرصا على المواطنين من أن يتعرضوا للتسمم أثناءء الاحتفال بالأعياد خاصة وأن هذا الأسبوع يتزامن مع عدة أعياد.

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