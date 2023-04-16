مانشستر يونايتد يهزم نوتنجهام فورست بثنائية ويرتقي للمركز الثالث بالدوري الإنجليزي

انتصر مانشستر يونايتد على مضيفه نوتنجهام فورست في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ31 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، بهدفين دون رد.

وأنهى يونايتد الشوط الأول من المباراة متقدمًا بهدف دون رد.

أحداث الشوط الأول

واستحوذ مانشستر يونايتد على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، كما ضغط على دفاعات تصاحب الأرض لتسجيل هدف التقدم، بينما اعتمد نوتنجهام على التراجع للدفاع والانطلاق في هجمات مرتدة ولكن ضغط يونايتد حرمه من تنفيذ مرتدادت صحيحة.

وأبدى لاعبو مانشستر يونايتد رغبة قوية لتسجيل هدف التقدم من بداية المباراة، وهددوا المرمى بأكثر من فرصة.

وشهد الشوط الأول تألق كيلور نافاس، حارس مرمى نوتنجهام فورست والذي حرم يونايتد من هز الشباك.

وانطلق أنطوني مارسيال بالكرة بعدما تلقاها من برونو فيرنانديز داخل منطقة جزاء نوتنجهام وسددها في المرمى وتصدى لها الحارس نافاس ثم ارتدت الكرة لأنتوني الذي حولها في الشباك.

واستمرت المحاولات الهجومية للاعبي مانشستر يونايتد في الدقائق التالية من عمر الشوط الأول لتسجيل الهدف الثاني وتأكيد تفوقهم في المباراة والتقدم في النتيجة.

وضغط لاعبو يونايتد في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول لتسجيل الهدف الثاني.

وسدد لاعبو يونايتد كرتين على المرمى من 4 محاولات، فيما خرجت كرة من الملعب واعترض الدفاع أخرى، فيما لم يسدد نوتنجهام أي كرة على المرمى من محاولة وحيدة.

واستحوذ مانشستر يونايتد على مجريات اللعب في الشوط الأول بنسبة 70% مقابل 30% لصالح فريق نوتنجهام فورست.

أحداث الشوط الثاني

واستمر استحواذ مانشستر يونايتد على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، كما كان الأداء الهجومي من جانبه في ظل أداء هجومي ضعيف فريق نوتنجهام فورست فشل خلاله في تهديد المرمى.

وهدد لاعبو مانشستر يونايتد المرمى بأكثر من فرصة.

ومرر برونو فيرنانديز ركلة ركنية لزميله أنتوني على حدود منطقة الجزاء، وسدد الكرة ناحية المرمى وكرت وفوق القائم.

وسدد برونو فيرنانديز كرة قوية ناحية مرمى نوتنجهام في الدقيقة 56 وتصدى لها الحارس نافاس ثم ارتطمت بالعارضة وخرجت من الملعب.

وسجل ديوجو دالوت، الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 76 بصناعة من زميله أنتوني.

واستمر التهديد الهجومي لمانشستر يونايتد في الدقائق الأخيرة من المباراة لتسجيل الهدف الثالث.

وسدد لاعبو مانشستر يونايتد 8 كرات على المرمى من 22 محاولة، وخرجت 9 كرات من الملعب واعترض الدفاع 5 تسديدات، فيما لم يسدد لاعبو نونتجهام أي كرة على المرمى من 6 محاولات، وخرجت 4 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدتين.

واستحوذ مانشستر يونايتد على مجريات اللعب بنسبة 68% مقابل 32% لصالح فريق نوتنجهام فورست.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده لـ59 نقطة ليصعد للمركز الثالث، فيما توقف رصيد نوتنجهام فورست عند 27 نقطة في المركز الـ18.