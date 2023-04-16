السيطرة على حريق محدود أعلى مبني الجمعية التعاونية دون أضرار بشرية بالمنيا

أخمدت قوات الحماية المدنية، اليوم الأحد، حريق محدود إندلع أعلي مبني الجمعية التعاونية بمدينة المنيا، دون إصابات بشرية، فيما شهد طريق قرية ريدة حادث تصادم أسفر عن إصابة 3 طلاب.

كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا،قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، باصطدام دراجة بخارية بتوك توك، بطريق قرية ريدة التابعة للوحدة المحلية ببني محمد سلطان، في غرب مركز المنيا.

علي الفور أنتقلت الأجهزة الأمنية والفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة كل من: شادي وليد 14 عاما، شريف ثروت 12 عاما، سامي شفيق 16 عاما، جميعهم طلاب، وتم نقلهم إلي المستشفي العام لتلقي العلاج حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه إرتجاج.

وعلي جانب أخر، تلقي مأمور قسم شرطة بندر المنيا بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق أعلي سطح الجمعية التعاونية الزراعية، بشارع عدلي يكن في مدينة المنيا، وبانتقال قوات الحماية المدنية تم السيطرة عليه وإخماده، دون إصابات بشرية، وتبين بالفحص أن الحريق إندلع بمخلفات ملقاة علي سطح الجمعية ولم ينجم عنه أي خسائر مادية.

يذكر أن محافظة المنيا كانت قد شهدت اندلاع حريق محدود داخل شقة بالطابق الثاني في شارع شجرة الدر بحي جنوب مدينة ملوي وتمكنت قوات الدفاع المدني من السيطره عليه دون مصابين، كما شهدت محافظة المنيا وقوع حادثين بالصحراي الشرقي والزراعي السريع، أسفرا عن إصابة 3 أشخاص بينهم سائق وعامل من محافظة أسيوط.

كان مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بنشوب حريق بشقة في الطابق الثاني، ملك "عبد الرحمن.ت" بشارع شجرة الدر في حي جنوب مدينة ملوي.

بانتقال قوات الحماية المدنية وسيارات المطافي، تبين نشوب الحريق بسبب حدوث تسرب غاز بوتاجاز، وتم السيطرة علي الحريق وإخماده ومنع امتداده، دون إصابات بشرية، فيما انحصرت الخسائر المادية علي تلفيات محدودة بآثاث الشقة، وتم التحفظ علي مكان الحريق وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة.