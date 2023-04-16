حريق هائل داخل شارع العريان بمنطقة وسط البلد بالفيوم (صور )

نشب حريق منذ قليل في أحد العقارات بشارع العريان بمنطقة وسط بالبلد التابعة لمدينة الفيوم، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالفيوم بـ3 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمكان المجاور.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بنشوب حريق في أحد العقارات بشارع العريان، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة ومنع امتداد النيران، والدفع بسيارات الإسعاف تحسبا لوجود أي إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان قد تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، مع تحديد المشروعات التى تم الانتهاء منها لدخولها الخدمة خلال الفترة القادمة، خاصة المجمعات الخدمية، ومناقشة بعض الملاحظات التى تم رصدها من قبل مسئولى دار الهندسة، التى تعيق عملية الاستلام لبعض المشروعات لتلافيها وسرعة توصيل المرافق لها لنهو أعمالها في مواعيدها المقررة.

ووجه محافظ الفيوم، مسئولى دار الهندسة بإعداد تقرير بالمجمعات الخدمية وكذا باقى مشروعات المبادرة الرئاسية التى تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بها، بقرى مركزى إطسا ويوسف الصديق، وتحديد الملاحظات التى يجب تلافيها، وذلك بالتنسيق مع جهاز تعمير القاهرة الكبرى، للعمل على استلامها وتوصيل المرافق إليها.

كما وجه المحافظ، رئيسى مجلسى إطسا ويوسف الصديق بتحديد موقف توصيل المرافق لمشروعات المبادرة التى تم الانتهاء منها، بالتنسيق مع مسئولى شركات المرافق، مؤكداً سرعة إنهاء إجراءات التعاقد اللازمة لتوصيل المرافق للمجمعات الخدمية التى سيتم تسليمها خلال الفترة المقبلة استعداداً لتشغيلها فى أقرب وقت ممكن، مشدداً على إنهاء أعمال شبكات المرافق بالطرق لسرعة البدء فى رصفها من خلال إعداد خطة متكاملة، تيسيراً للحركة المرورية.

حريق هائل داخل شارع العريان بمنطقة وسط البلد بالفيوم

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