إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بطريق سيوة مطروح

أصيب اليوم 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق سيوة مطروح، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى مطروح العام.

وحصلت الدستور على أسماء المصابين، وهم "سنوسي محمد يوسف 60 سنة مصاب باشتباه كسر بالذراع اليسرى، صباح مفتاح محمد، 37 سنة، مصاب، باشتباه ما بعد الارتجاج، يوسف سنوسي محمد 3 سنوات مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج،

خديجة علي عبدالله، 24 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالذراع اليسرى".

وقام الطاقم الطبي في مستشفي مطروح العام بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين ووضعهم تحت الملاحظة الطبية وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.

في سياق آخر كان قد أصيب اليوم الأحد، 6 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل وملاكى وتروسيكل بطريق الإسكندرية مطروح وتم على الفور نقلهم إلى مستشفى الضبعة المركزي عن طريق الإسعاف والأهالي .

وقام الطاقم الطبي في مستشفى الضبعة المركزي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين ووضعهم تحت الملاحظة الطبية وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.



نصائح لتجنب حوادث الطرق

يمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهو يفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقون.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل و جه دون تقصير أو إهمال.