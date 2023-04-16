احترقت شقتى مع بداية الربيع



ها هو موسم الربيع ، يقتحم مرة أخرى، شرنقتى الخاصة، المعطرة بالبخور، والموسيقى الهادئة، ونداء الشِعر.

ها هو الربيع، لا يخلف الميعاد، رغم أن كل

الأشياء الأخرى فى هذا العالم، سيئة التوقيت.

ها هو الربيع، يفسد مزاجى، و"يعكنن" أوقاتى،

بصخبه الملون، وعواصفه الترابية، وأسماكه المملحة، ودفئه الزائف.

مأساة حقيقية، أن أعيش فى عالم، يحتفى بالربيع،

ويجعله عيد الأعياد، وأنا لا أحب الربيع .

مأساة حقيقية، أن تلدنى الحياة فى موسم الربيع،

وأنا "خريفية" التكوين ، "شتائية" المزاج .

لا أحب الربيع. وأفهم تماما، لماذا كان انتحار

الشاعر ماياكوفسكى، والكاتبة فرجينيا وولف، والفنانة

داليدا، فى موسم الربيع.

لا أحب الربيع، ولكننى لم أتصور أن يرد عدم حبى له بهذه البشاعة. منذ أيام احترقت كل شقتى، بسبب ماس كهربائى كبير التهم كل شىء. تدمير شامل كامل لكل ما فى شقتى. كان من الممكن أن أحترق أنا الأخرى، لولا أننى تركت الشقة وجريت، لأنزل إلى الشارع.

هكذا كان انتقام الربيع. أفقدنى شقتى بكل ما فيها، أصبحت حيطان سوداء من الحريق.

حريق الربيع، يؤكد لى أننى على حق، عندما أكرهه،

منْ قال أن الربيع هو كل شىء جميل؟؟.

منْ قال إن الربيع هو "التفتح"، و"الازدهار"،

و"الحركة"، و"الحيوية"؟. لقد طردنى من بيتى لأصبح مشردة، فكيف يكون الموسم الذى ينتظره الناس، للفرح؟؟.

قال الربيع "أنا ثورة الأرض على ركود الشِتاء".

هل الشِتاء حقا ركود؟.

إن التفتح، والازدهار، والحركة، والحيوية،

والثورة، فى القلوب النابضة بالخير، المؤمنة بالعدالة،

المشتاقة إلى الحرية. ولا علاقة بالأمر، إذا كان موسم

الدفء، أو موسم البرد.. فصل الجفاف، أو فصل المطر... موسم الشمس المحرقة، أو موسم الغيوم، والضباب.

إن مواسم الجفاف، والضباب، والصقيع، تقبع فى العقول، وفى النفوس.

إن العقل المتعصب أحادى التفكير، لن تشفيه دفقات ألوان الربيع. والقلب النابض بروائح الكراهية والحقد، لن تعطره كل ورود الربيع. والنفوس الباردة القاسية، لن

تستطيع الاختباء وراء دفء الربيع.

إن ربط "ربيع العمر"، بالسن الصغيرة التى تعنى

الشباب، والطموح، والرغبة فى التغيير، أمر كاذب،

ومتعصب، وجارح للنساء والرجال، الذين تقدم بهم

العمر. ما أكثر الناس الذين هم "بيولوجيا " فى مرحلة

"الربيع"، لكنهم خاملون، جامدون... وانطفأت بداخلهم كل الأشياء ذات البريق. وما أكثر الناس، الذين تجاوزوا الربيع البيولوجى، ولكنهم فى قمة الحيوية

والنشاط، والطموح ... تشع منهم الطاقات الإيجابية.

يختبئ الناس، فيما يسمونه "البيات الشتوى"، وأنا

أنتظر الشِتاء، لأنطلق بعيدا عن الزحام، والضجة،

والتطفل.

إن الشجر العارى من الأوراق، أجمل من الشجر

المحجب بالأوراق . فهو مكتف بذاته. الشجر بدون

أوراق، بسيط، وهادئ . والبساطة والهدوء، هما أساس

الجمال.

الطبيعة الخالية من فوضى الألوان، أكثر تحفيزا

على التأمل.

لا أجمل، من احتساء كوب شاى ساخن،

وتأمل أوراق الخريف التى تسقط، فى تواضع،

وامتنان؟.

هل هناك أجمل، من الغِناء تحت المطر؟.

احترقت شقتى، وضاعت كتبى وأوراقى وملابسى، كل ما أسسته راح فى لحظة. قال لى واحد من عمال الإطفاء: "حضرتك انكتبلك عمر جديد .. مش ممكن حد كان يعيش مع الحريق ده... انتى لازم بتعملى خير كتير وعمرك ما أذيتى حد.. ربنا بيحبك". نظرت إليه فى صمت متداخل المعانى.

وكنت أفكر لحظتها أين سأقضى ليلتى؟؟.

من بستان قصائدى

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مؤلم جدًا

عندما أريد الكلام

وأُجبر على الصمت

مؤلم جدًا

عندما أشتهى الصمت

وأُرغم على الكلام

مؤلم جدًا

عندما أناجى الموت

وأبقى مع الأحياء

مؤلم جدًا

عندما أرغب الحياة

فيجرفنى تيار الموت

