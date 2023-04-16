السفير الصينى بالقاهرة لـ"الدستور": مبادرة "حياة كريمة" حققت إنجازات ملموسة للمصريين

قال السفير الصيني لدى القاهرة، لياو ليتشيانج، إن مبادرة "الشعبين الصيني والمصري كتف في كتف" في شهر الخير، تأتي انطلاقًا من مبادرة "كتف بكتف" التي تقدم الدعم للأسر المصرية.

وأضاف ليتشيانج، لـ"الدستور"، أن السفارة الصينية نظمت هذه الاحتفالية اليوم، للعام التاسع على التوالي، مشيرًا إلى أن مصر من أولي الدول العربية التي أقامت علاقات مع الصين، كما أن البلدين بينهما علاقات كبيرة وتبادل تجاري أكبر.

وأشار السفير الصيني، إلى أن تقديم المساعدات من تقاليد الأمة الصينية، مؤكدًا أن الصين ستواصل دعم مصر ودعم الأمن الغذائي والاجتماعي في مصر.

وثمّن السفير الصيني المبادرة الرئاسية في مصر "حياة كريمة" لتحسين حياة المصريين، مشيرًا إلى أن المبادرة لاقت ترحيبًا كييرًا وسط المصريين، كما حققت المبادرة إنجازات كبيرة للغاية وفوائد جمة للشعب المصري.