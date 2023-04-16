مع اقتراب انتهاء الموسم.. تعرف على صراع الهبوط في الدوريات الخمس الكبرى

اقترب الموسم الحالي 2022-2023 من نهايته مع تبقي جولات قليلة على الدوريات الخمس الكبرى وسط صراع كبير على مراكز الهبوط.

“الدستور” في السطور الآتية تستعرض لكم صراع الهبوط في الدوريات الخمس الكبرى قبل جولات الحسم.

الدوري الإنجليزي

يشتد الصراع بقوة بين 7 فرق على مناطق الهبوط وهم بداية من المركز الـ 14 وحتى الأخير بورنموث، وست هام، ليدز يونايتد، إيفرتون، نوتنجهام فوريست، ليستر سيتي وساوثهامبتون مع تبقي 7 جولات على النهاية.

ويبدو أن مهمة ساوثهامبتون صعبة للغاية حيث يقبع في المؤخرة بـ 23 نقطة ويبدو إنه سيكون أول الهابطين بجانب ليستر قبل الأخير صاحب الـ 25 نقطة.

وستكون المنافسة على الهابط الثالث بين نوتنجهام فوريست الـ 18 بـ 27 نقطة، إيفرتون الـ 17 بـ 27 نقطة، ليدز يونايتد الـ 16 بـ 29 نقطة، وست هام الـ 15 بـ 30 نقطة وبورنموث الـ 14 بـ 33 نقطة.

وخطف بورنموث فوزًا قاتلًا وهامًا أمس في الدقيقة الأخيرة على حساب توتنهام بنتيجة 3-2 ليحسن موضعه في الجدول.

بينما خسر ساوثهامبتون من كريستال بالاس بهدفين، إيفرتون بثلاثية على يد فولهام وليستر بثلاثية على يد مانشستر سيتي بينما يلعب ليدز أمام أرسنال في لقاء صعب ونونتجهام في لقاء قوي أمام مانشستر يونايتد.

الدوري الإسباني

مع تبقي 9 جولات على النهاية، يتنافس 7 فرق على الهبوط في الليجا الإسبانية مع اقتراب إعلان أول فريق هابط وهو إلتشي الذي يحتل المركز الأخير بـ 13 نقطة وبفارق كبير عن قبل الأخير بـ 14 نقطة.

ويتنافس كل من إشبيلية، بلد الوليد، قادش، خيتافي، ألميريا، فالنسيا وإسبانيول من المركز الـ 13 حتى الـ 19.

ويحتل إشبيلية المركز الـ 13 بـ 32 نقطة، بلد الوليد في الـ 14 بـ 32 نقطة، قادش الـ 15 بـ 31 نقطة، ختيافي الـ 16 بـ 30 نقطة، ألميريا الـ 17 بـ 30 نقطة، فالنسيا وإسبانيول الـ 18 و19 بـ 27 نقطة.

الدوري الإيطالي

مع تبقى 8 جولات يتنافس خمس فرق على المقعد الأخير من الثلاث الهابطين حيث يقترب سامبدوريا وكريمنوزي الأخير وقبل الأخير بـ 15 و19 نقطة من الهبوط حيث يبعد كل منهما عن أقرب مركز 8 نقاط و4 نقاط.

ويتنافس كل من ساسولو، إمبولي، ليتشي، ساليرنتينا، سبيزيا وفيورنا على المركز الأخير في الهوبط حيث يحتل الأول بـ 37 نقطة، 32 نقطة، 30 نقطة، 29، 26 و23.

الدوري الألماني

مع تبقي 6 جولات للنهاية، يتنافس 6 فرق على الهبوط وهم من المركز الـ 13 وحتى الأخير، هوفنهايم، أوجسبورج، بوخوم، شتوتجارت، شالكة وهيرتابرلين.

ويقع هيرتابرلين في المركز الأخير بـ 22 نقطة، ثم شالكة وشتوتجارت بـ 24 نقطة في الـ 16 و17، بوخوم الـ 15 بـ 26 نقطة وفي الـ 13 و14 بـ 29 نقطة.

الدوري الفرنسي

مع تبقي 8 جولات، ينافس 5 فرق على وهم أوكسير، بريست، ستراسبورج، تروا وأجاكسيو، حيث يقع أوكسير في الـ 15 بـ 29 نقطة، بريست في الـ 16 بـ 28 نقطة، ستراسبورج في الـ 17 بـ 26 نقطة وأخيرًا تروا وأجاكسيو في الـ 18 و 19 بـ 21 نقطة.

وبات أنجيه الذي يقبع في المركز الأخير بـ 14 نقطة على مقربه من الهبوط الرسمي.