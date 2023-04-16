الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 5 سنوات لمتهم بحيازة سلاح ناري بسوهاج

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه بإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام وأحمد عبد العال.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز جرجا عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بإحراز بندقية آلية وذخيرة بدون ترخيص.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهم وبحوزته السلاح الآلى وعدد36 طلقة وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

سوهاج سلاح نارى المشدد السجن المشدد إحراز مركز جرجا

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