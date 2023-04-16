وثائق البنتاجون: إسرائيل تدربت على تنفيذ هجوم على إيران فبراير الماضى

كشف موقع "يديعوت أحرونوت" أمس السبت عن ملف آخر من وثائق البنتاجون المُسربة مؤخرًا، فيما تضم الوثيقة الجديدة تقارير مسربة حول إسرائيل وإيران، واستعداد إسرائيل لشن هجوم على إيران.

سري للغاية

وثيقة البنتاجون المُسربة حديثًا مصنفة سرية للغاية، تم توزيعها في 23 فبراير الماضي، تم إصدارها وفقًا للرمز الذي يظهر فيها باستخدام Sigint - وهو برنامج اعتراض إرسال الإشارات الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، تم ترميزه على أنه قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA)، مما يعني أن المحكمة السرية الخاصة التي تأذن بمراقبة حساسة للمخابرات الأمريكية تعاملت مع هذه القضية.

وبحسب الوثيقة، "أجرت إسرائيل في 20 فبراير الماضي مناورة جوية كبيرة كان الهدف منها على ما يبدو محاكاة هجوم على البرنامج النووي الإيراني، ربما لإظهار عزمها على العمل ضد طهران". إن التدريب نفسه، إذا حدث بالفعل في ذلك التاريخ، لم يتم الكشف عنه حتى الآن.

الوثيقة وخطط إسرائيل

ذكرت الوثيقة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يعتقد أن على إسرائيل مهاجمة إيران لردع برنامجها النووي. ولكنه يواجه قدرة عسكرية متناقصة في بلده لمحاولة دحر برنامج التخصيب الإيراني، والتي فيما يبدو تتعلق بالاحتجاجات وتهديدات طياري سلاح الجو على خلفية الإصلاحات القضائية.

وبحسب الوثيقة، فإن "وكالة المخابرات المركزية لا تعرف ما هي خطط إسرائيل في المستقبل القريب، وما هي نواياها. وقد تنتظر إسرائيل لترى ما سيكون رد فعل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي على نتائج الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن البرنامج النووي الإيراني، وما إذا كان المرشد الإيراني الأعلى سيوافق على تخصيب اليورانيوم إلى المستوى المطلوب لسلاح نووي، قبل أن تقرر ما إذا كنت ستتصرف".

وذكر مسربو الوثيقة أنه في وقت سابق من شهر فبراير اكتشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية آثار يورانيوم مخصب بمستوى قريب من المستوى المطلوب للتخصيب للأسلحة النووية، "وبالتالي اقتربوا من الخط الأحمر الإسرائيلي المعلن". في إحدى منشآت التخصيب في إيران.

مساعدات سوريا

وبحسب وثيقة أخرى تم الكشف عنها لأول مرة، تعود أيضًا إلى 23 فبراير الماضي، ذكرت أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري والمجموعات المسلحة الشيعية استغلت شحنات المساعدات لضحايا الزلزال في سوريا لتهريب أسلحة إلى الإيرانيين. وذكرت الوثيقة أن إسرائيل تهاجم أحيانًا شحنات الأسلحة الإيرانية المتجهة إلى لبنان وسوريا بينما تزعم إيران أن الشحنات تحتوي على معدات إنسانية.

وجاء في التقييم بنهاية الوثيقة، أن "الحاجة إلى المساعدة في سوريا منحت فرصة لإيران والمجموعات المسلحة لزيادة نقل الأسلحة، ومن المحتمل أن تستمر إسرائيل في هجماتها العسكرية ضد شحنات الأسلحة الإيرانية التي يجرى نقلها على سوريا ولبنان".