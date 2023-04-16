الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجيش السودانى يعلن السيطرة على مقار لـ"الدعم السريع" فى 7 مدن

تدمير قوات الدعم
تدمير قوات الدعم السريع

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، الأحد، عن السيطرة والاستيلاء على قواعد ومقرات قوات الدعم السريع في عدة مدن.

وحسب بيان للجيش السوداني على «فيسبوك»، فإن المواقع التي سُيطر عليها هي بورتسودان، كسلا، القضارف، الدمازين، كوستي، كادوقلي، ومعسكر كرري بشمال أم درمان.

وأوضح مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة أنه لا صحة لادعاء «استيلاء قوات الدعم السريع أو مجرد اقترابها من أي من مقرات القيادة العامة».

وأشار البيان إلى أن برج القوات البرية تعرض للحريق نتيجة لنيران الاشتباكات الصباحية وتمت السيطرة عليه ولم يصب أحد بأذى.

السودانية الدعم السريع السودان بورتسودان الجيش السوداني

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