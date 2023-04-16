الجيش السودانى يعلن السيطرة على مقار لـ"الدعم السريع" فى 7 مدن

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، الأحد، عن السيطرة والاستيلاء على قواعد ومقرات قوات الدعم السريع في عدة مدن.

وحسب بيان للجيش السوداني على «فيسبوك»، فإن المواقع التي سُيطر عليها هي بورتسودان، كسلا، القضارف، الدمازين، كوستي، كادوقلي، ومعسكر كرري بشمال أم درمان.

وأوضح مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة أنه لا صحة لادعاء «استيلاء قوات الدعم السريع أو مجرد اقترابها من أي من مقرات القيادة العامة».

وأشار البيان إلى أن برج القوات البرية تعرض للحريق نتيجة لنيران الاشتباكات الصباحية وتمت السيطرة عليه ولم يصب أحد بأذى.