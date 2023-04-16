تداول 37 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر عن أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 37000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 735 شاحنة، و28 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 400 شاحنة و25 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 34000 طن بضائع، 335 شاحنة و3 سيارات.

تغادر ميناء سفاجا اليوم السفينة Bos Angel وعلى متنها 30 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند والسفينتين أمل ودليلة بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس.

كما تم تداول 2400 طن بضائع و357 شاحنة بميناء نويبع، حيث يشهد الميناء منذ الأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى آيلة وبريدج وسينا، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1247 راكب بموانئها.