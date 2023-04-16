"المهن السينمائية" تشيد بصناع وأبطال مسلسل «حضرة العمدة»: «تميز وإبداع متفرد»

أشادت نقابة المهن السينمائية برئاسة مسعد فودة، بصناع وأبطال مسلسل “حضرة العمدة” بطولة النجمة روبي، ونخبة كبيرة من النجوم والفنانين، الذى ينافس بقوة فى السباق الدرامي الرمضاني الحالي، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وانتاج مجموعة فنون مصر لمالكيها المنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وإخراج عادل أديب.

وأصدرت نقابة المهن السينمائية بيان كالتالى: “فريق عمل مسلسل ”حضرة العمدة" تبذلون الجهد والعرق ليل نهار وتواجهون الصعاب من أجل تحقيق معادلة النجاح والتفوق، إبداعات بأنامل حريرية، شكلت فسيفساء ذابت عشقا فى مشاهد تراصت مع بعضها البعض، انعكست صور متحركة بألوان زاهية ديكورات.. إضاءة "ظل ونور".. فنانون أداء راق.. حس مرهف بتوجيهات مايسترو واعِ".

وأضاف البيان: “جنود تحملون آلياتكم تحققون انتصارات وتميز ابداع متفرد.. باقة من الزهور تشتم رائحتها من خلال الرؤية البصرية التى تُحاكى الواقع الذى نعيشه، وتتجاوز بهامش من التوقعات المستقبلية.. توليف ومزج الصوت والصورة.. موسيقى تُهدهد الروح”.

تفاصيل وأحداث مسلسل حضرة العمدة

تدور أحداث مسلسل حضرة العمدة، حول صفية عارف الفارس» والتى تجسدها النجمة روبي، التي تفوز بمنصب العمدة، فى إحدى القرى التى تحمل اسم “تل شبورة”، وهى قرية رمزية، وتواجه «صفية» انقسام القرية بين مؤيد ومعارض لتولي سيدة شابة فى أوائل الأربعينات منصبا كان حكرا على الرجال، ومن ثم تتصاعد الأحداث لتواجه كل تحديات الواقع، ومن خلال المسلسل تتم مناقشة قضايا اجتماعية واقعية كثيرة وكيفية إيجاد حلول لها أبرزها ختان الإناث، والهجرة غير الشرعية، وغسل الأموال، وتجارة المخدرات وغيرها.

صناع وأبطال حضرة العمدة

وشهد فريق عمل «حضرة العمدة»، الذى يجمع بين جيلين مختلفين حالة من التوهج الفني منذ انطلاق اولى حلقات العمل وحتى الآن، وكلا منهم نجما فى منطقته ابداع بلا حدود لكلا من النجوم المشاركين أمثال محمود حافظ، ومحمد محمود عبدالعزيز، دينا، بسمة، محمود عبدالمغني، شادى مقار، إيهاب فهمي، نهلة سلامة، وكعادة مجموعة فنون مصر، لمالكيها المنتجين ريمون مقار، ومحمد محمود عبد العزيز، على تبني ودعم المواهب الشابة، فى كافة أعمالهم الدرامية، و إتاحة الفرصة أمام الكثير من الوجوه الواعدة من خريجى ودارسى المعاهد الفنية والمسرحية المتخصصة، جمع بين أكثر من 25 نجم ومشاركة 36 ممثلا شابا تم اختيارهم بعناية شديدة، وتم تدريبهم من خلال ورشة متخصصة ليحصلوا على فرصة مميزة، ليُمثل هذا الشكل الدرامى إضافة لصناعة الفنون في مصر، وإتاحة للمشاهد المصرى والعربى للاستمتاع بنمط مُختلف من الأعمال الدرامية، والمسلسل من تأليف إبراهيم عيسى، والموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، أما مدير التصوير على عادل، والديكور للمهندس أيمن فتحي؛ وسكريبت ملابس لنهى عصام، وستايلست جيهان فاروق، ومسئولي شئون الممثلين محمود صبري وعلي صبري، المخرج المنفذ محمد البساوى، والعمل من إخراج عادل أديب.