أستاذ اقتصاد يكشف جهود الدولة فى جذب الاستثمارات الأجنبية

قال محمد الهواشي، أستاذ الاقتصاد، إن الدولة قامت بجهود كبيرة خلال الأعوام الماضية، لجذب المستثمرين الأجانب، والاستفادة من المقومات المناخية والمكانية التي تتميز بها مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "أحداث الساعة"، مع الإعلامية خلود زهران، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه رغم الانكماش العالمي إلا أن مصر ما زالت قادرة على جذب رؤوس أموال مستثمرين أجانب، وذلك للجهود التي قامت بها الدولة من إصلاح البينة الاقتصادية والهيكل الاقتصادي، ومن تشريعات.

مصر أصبحت قبلة لمشروعات متنوعة في كافة المجالات

وأكد أن مصر أصبحت قبلة لمشروعات متنوعة في كافة المجالات، ومنها مشروعات تختص بالتكنولوجيا وصناعات مغذية لصناعة السيارات والهواتف الذكية والأجهزة الكهربائية والمنزلية، بالإضافة لاتجاه مصر للتحول للطاقة النظيفة، حيث أصبحت الأولى في المنطقة التي تنتج الهيدروجين الأخضر.

وأشار إلى أننا اليوم نتحدث عن مشروعات عملاقة، والهيدروجين الأخضر أهم عنصر ينظر إليه العالم، وذلك لايجاد بديل للوقود الإحفوري، مؤكدًا أن اجتماعات رئيس الوزراء ما هي إلا رسائل طمأنه للمستثمرين، وأن الفرص الاستثمارية متاحة، وكذلك لتذليل العقبات لجذب الاستثمارات المحلية والدولية وكل جهود الدولة فيها محمودة.